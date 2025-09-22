İşitme engelli milli sporcuların hedefi Japonya'daki olimpiyatlardan tarihi başarıyla dönmek

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Dursun Gözel, Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan (Deaflympics) madalya sayılarını artırarak tarihi başarılarla dönmek istediklerini söyledi.

Dursun Gözel, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15-26 Kasım'da gerçekleştirilecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları için milli sporcuların hazırlıklarını ve hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Ay-yıldızlı sporcuların çeşitli illerdeki kamplarda çok güzel hazırlandıklarını belirten Gözel, şunları kaydetti:

"2017'de Samsun'da bu olimpiyatlara çok başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptık. Biz Samsun'daki olimpiyatlarda 17 altın, 7 gümüş ve 22 bronz olmak üzere 46 madalya kazandık. Akabinde 2021 yılında Brezilya'daki olimpiyatlarda 8'i altın, 19'u gümüş, 17'si bronz toplam 44 madalya elde ettik. Allah nasip ederse 15-26 Kasım'da Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda 18 branşta yaklaşık 200 sporcuyla ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Branşların hepsinde altın madalya bekliyorum, madalya sayımız Japonya'da 50 ve 60'lara çıkacak inşallah."

Şampiyonlukların unutulmadığını vurgulayan Gözel, "İkincilik ve üçüncülük değil birincilik, şampiyonluk istiyoruz çünkü şampiyonluklar unutulmaz. Biz de çok sayıda şampiyonluk madalyasıyla ülkemize dönüp inşallah Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza ve Türk milletine o şampiyonlukları hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu yıllarda güreşte kazandığı altın madalyanın ardından kendisini kabul ettiğini de hatırlatan Dursun Gözel, "Önceki gün güreşi denedim, orada takla da atmıştım. Onu sosyal medya hesabından görenler çok güzel yorumlar göndermişler. Sporcu bir geçmişimiz var, 30 yıl güreş yaptım. Bu camianın içinden birisiyim." şeklinde konuştu.

Gözel, 20 yıldır da işitme engelliler camiasına hizmet ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Avrupa ve dünya şampiyonuyum, olimpiyat ikincisiyim. Kardeşlerimize örnek olabilmek için buradayız. Güreşimiz, voleybolumuz daha önceden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu oldu. Futbolda da Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu kazandık. Buradan bütün teknik ekibe ve sporcularımıza tekrar teşekkür ediyorum. Bütün kamplara gidiyorum, herkesle de iletişime geçiyorum. Hiçbir sporcumuzun, idarecimizin hiçbir sıkıntısı yok çünkü devletimiz ve Bakanlığımız desteklerini esirgemiyor. Ben de içlerinden gelen birisiyim, her şeyleriyle ilgileniyorum. Bursa'da atletizm, Yalova'da güreş, Burdur'da futbol, Ankara'da basketbol ve Adana'da tekvando milli takım kamplarımız devam ediyor, hepsini tek tek dolaşıyorum."

"2028 İşitme Engelliler Avrupa Oyunları'nı ülkemize kazandırmayı planlıyoruz"

Kamplarda sporcuların kendisine bir ağabey gözüyle baktığını ve hepsinin madalya sözü verdiğini dile getiren Gözel, "Federasyon olarak spor salonuyla, antrenman alanlarıyla, oteliyle bağımsız bir spor tesisi yapmayı planlıyoruz. İnşallah Bakanlığımız ve devletimizin desteğiyle bunu yapacağız. 2028 İşitme Engelliler Avrupa Oyunları'nı ülkemize kazandırmayı da planlıyoruz." dedi.

İşitme engelliler branşlarının tek çatı altında toplanması için girişimlerinin devam ettiğini belirten Gözel, "Şu anda federasyonumuzda 14 branşımız var, 10 branşımız diğer federasyonlara bağlı. Hedefimiz branşlarımızın tek çatı altında toplanması, tek çatı altında çalışmak. Bakanlığımız da uygun gördüğü anda bunları bünyemize kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İşitme engellilerin bütün branşlarının federasyonda toplanması halinde uluslararası organizasyonlara katılımla ilgili sorun yaşamayacaklarını da vurgulayan Gözel, "Hiçbir problemimiz olmayacak, göreve yeni başladığımda gittiğimiz Japonya'da bunu uluslararası toplantımızda dile getirdim. Onlar da işitme engellilerin bütün branşlarının federasyonumuzda toplanması gerektiğini söylediler. O branşlar da bağlandığı zaman daha iyi olacak. Buradan Türk milletinden isteğim, Japonya'daki olimpiyatlarda sporcularımıza dualarını eksik etmesinler. İnşallah daha büyük madalyalar getireceğiz." diye konuştu.