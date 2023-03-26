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Grubun lideri Türkiye! Hırvatistan-Galler maçından istediğimiz sonuç

Spor Haberleri

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki rakipleri Hırvatistan ile Galler, 1-1 berabere kaldı. Maçı uzun süre 1-0 üstün götüren Hırvatlar, 90+3'te gelen golle galibiyeti kaçırdı.

A Milli Futbol Takımımızın yer aldığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki rakipleri Hırvatistan ile Galler karşı karşıya geldi. Grubun favorisi olarak gösterilen Hırvatlar, taraftarı önünde Galler ile 1-1 berabere kaldı. Ermenistan'ı 2-1 yenen Türkiye, grupta liderliğe oturdu.

Hırvatistan, Galler karşısında 28. dakikada Andrej Kramaric'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Grubun lideri Türkiye! Hırvatistan-Galler maçından istediğimiz sonuç

Galler, 64. dakikada 3 değişiklik birden yaptı. Burns, Broadhead, Thomas oyuna girdi, Aaron Ramsey, Daniel James ve Harry Wilson oyundan çıktı. Galler, 90+3'te Broadhead'in golüyle 1 puanı kaptı.

Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, grubunda liderliğe yerleşti. Grubumuzda yer alan Letonya ise ilk maçı bay geçti.

Ay-Yıldızlı takımımız, salı günü Bursa'da taraftarımız önünde Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Grupta puan durumu:

  1. Türkiye (3 puan, +1 averaj)
  2. Galler (1 puan, 0 averaj)
  3. Hırvatistan (1 puan, 0 averaj)
  4. Letonya (0 puan, 0 averaj)
  5. Ermenistan (0 puan, -1 averaj)
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı Hırvatistan Letonya Galler Spor Haberler

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