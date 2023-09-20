Irlıganlıspor Başkanı Mehmet Akyel, TFF'ye tepki gösterdi

- Irlıganlıspor'dan TFF'ye 'bölge' tepkisi

DENİZLİ - Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Irlıganlıspor Kulüp Başkanı Mehmet Akyel, Ege bölgesinde yer almasına rağmen İç Anadolu Grubu'na dahil edilmeleri nedeniyle TFF'ye tepki gösterdi.

Başkan Mehmet Akyel İç Anadolu Grubu'na dahil edilmelerine tepki gösterdi. 2023-2024 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de Denizli'yi temsil edecek 3 takımdan birisi olan Irlıganlıspor hazırlıklarını Teknik Sorumlu Fikret Ozan Özdemir nezaretinde Ak Vadi Sahası'nda sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Süper Amatör Lig takımlarından Bağbaşı Zeytinköyspor ile antrenman maçı yapan kırmızı siyahlıları, Kulüp Başkanı Mehmet Akyel, Başkan Yardımcıları; Yusuf Tümbek, Mesut Erkan, yöneticiler; Halil Güntürk, İbrahim Gürel, Ali Yılmaz ve sportif direktör İsmet Akyel yalnız bırakmadı.

"Kadroyu tamamlamak üzereyiz"

Ligi ve yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren Başkan Mehmet Akyel bir ayı aşkın bir süredir baya bir emek sarf ederek yeni sezona hazırlanmaya çalıştıklarını belirterek "Yeni katılan oyuncular var. Takımda olan eksiklikleri hazırlık maçları ile tespit etmeye çalışıyoruz. Biz de bu çerçevede iki yeni transfer yaptık. Onlar henüz aramıza katılmadılar ama katılacaklar. Hocanın vereceği rapor istikametinde eksik görülen birkaç yere daha transfer yaparak kadroyu tamamlamak ve transferi kapatmak istiyoruz" dedi.

"Denizli alınıp İç Anadolu Bölgesi grubuna veriliyor"

Grupların oluşmasını beklediklerini ancak gelen duyumlara göre İç Anadolu Bölgesi Grubuna verileceğini öğrendiklerini belirten Başkan Akyel, "Bunun üzerine TFF'den Ali Düşmez beyi aradım. O da asla böyle söylentilere kanmayın. Dosyalar önümde adaletsiz bir durum varsa ben müdahale edeceğim diye söz verdi. Antalya grubu olsun eyvallah. Ege grubu olsun eyvallah ama İç Anadolu nedir ya. Bize 540 kilometre. Didim'e çocukları bir hafta kampa götürdük. Sadece otobüse 30 bin lira ödedik. Bir de düşün, Konya- Karaman 500 kilometre yüz bin liradan aşağı olmaz. Bizde sadece bu çocukların ulaşımına ancak para ayırabileceğiz. Olursa da yapacak bir şey yok. Her şeye hazırlıklıyız. Ama neden Ege takımlarından Denizli alınıp İç Anadolu Bölgesi grubuna veriliyor. Ben bunu merak ediyorum. Böyle bir şey varsa açıklanmadan buna müdahale edilmesi lazım" ifadelerini kullandı.