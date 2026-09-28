İrlanda, İsrail maçında el sıkışmadı, Hallgrimsson farkındalık yarattığını söyledi

İrlanda Cumhuriyeti teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, oyuncularının İsrail ile maç öncesi törenlere katılmamayı tercih etmelerinin ardından "dünya çapında farkındalık yarattığını" söyledi. İrlanda Cumhuriyeti ve İsrail oyuncuları el sıkışmadı ve İrlanda kadrosu, Macaristan'da 3-0'lık UEFA Uluslar Ligi galibiyeti öncesinde İsrail milli marşı çalınırken başlarını eğdi. İrlanda Cumhuriyeti kaptanı Dara O'Shea ile İsrail kaptanı Manor Solomon arasında da bayrak değişimi olmadı ve ikili el sıkışmadı. Tarafsız sahalarda oynanacak maçlar, iki takımın B3 Grubu'nda birbirleriyle eşleştiği Şubat ayından bu yana tartışmalara konu oldu. İrlanda Cumhuriyeti oyuncuları, İsrail-Gazze savaşı nedeniyle oyunlardan çekilmeleri yönünde çağrılarla karşı karşıya kaldı.Hallgrimsson maçtan sonra RTE televizyonuna yaptığı açıklamada "Birçok oyuncu için çok zor oldu" dedi. "Umarım bu bir sonraki maçta olmaz çünkü protestoya destek verdiler, sadece İrlanda'da değil, dünya çapında konu hakkında farkındalık yarattılar ve protestoların asıl amacı da zaten bir durum hakkında farkındalık yaratmak.""Bence bu oyuncular tüm davranışlarıyla, söyledikleriyle bunu gösterdiler. Gavin Bazunu'dan daha fazlasını yapmadılar belki ama diğerleri de sahada ve davranışlarıyla bunu gösterdiler, umarım insanlar bunu anlar. "İrlanda Cumhuriyeti oyuncuları, Cumartesi günü Debrecen'deki takım otelinde yapılan uzun bir toplantıda maçın oynanması yönünde oy kullandı.Cumartesi günü ilerleyen saatlerde kaleci Bazunu, kadrodan çekildiğini doğrulayarak, Pazar günkü maçta ve 4 Ekim'de Sırbistan'ın Backa Topola kentinde oynanacak rövanş maçında yer almanın "yanlış olacağını" düşündüğünü söyledi.İrlandalı oyuncular, İrlanda Futbol Federasyonu (FAI) başkanı David Courell'in Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre "Gazze çatışmasında kaybedilen tüm hayatların anısına" yapılan bir jest olarak siyah kol bantları taktılar. İrlanda Cumhuriyeti'nin üçüncü golünü attıktan sonra Jack Moylan, kol bandını çıkarıp öptü, ardından da takımının armasını öptü.

İrlanda Cumhuriyeti oyuncuları, maç öncesi ısınma için sahaya çıktıklarında, tribünde bulunan az sayıdaki İsrail taraftarı tarafından yuhalandılar. FAI, İrlanda Cumhuriyeti taraftarlarına bilet satılmayacağını doğrulasa da stadyumun içinde birkaç taraftar görüldü. Hallgrimsson, Bazunu'nun Perşembe günü Dublin'de Avusturya'ya karşı oynanacak maçın kadrosunda yer alacağını, ancak İsrail'e karşı oynanacak ikinci maçta kadroda olmayacağını doğruladı. Hallgrimsson, "Bence maçı kazandığımız için çok mutlu." dedi."Kimse onun kararını sorgulamıyordu. Sadece zamanlama bizim için biraz zordu, ama hiçbirimiz ondan tavrını sergilememesini istemedik ve şimdi bizimle birlikte uçakta geri dönüyor."Hallgrimsson'a, Pazar günkü maç için takımını seçerken oyuncuların maçla ilgili görüşlerinin dikkate alınıp alınmadığı sorulduğunda, "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi. "Bu takım seçimi, İrlanda için en iyi performansı sergileyebileceğini düşündüğümüz oyuncular arasından yapıldı."2024'te İrlanda kadın basketbol takımı, Riga'da düzenlenen EuroBasket eleme maçından önce İsrail oyuncularıyla el sıkışmayı veya milli marşlar sırasında sahada bulunmayı tercih etmemişti, ancak takımlar geçen yıl tekrar karşılaştıklarında el sıkıştılar.İrlanda Cumhuriyeti, Şubat ayındaki Milletler Ligi kura çekiminden bu yana maçları boykot etme çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz Kasım ayında FAI, UEFA'nın İsrail'i UEFA müsabakalarından men etmesi yönünde bir önergeyi onayladı.Mayıs ayında, takımın Katar ile yaptığı hazırlık maçı, taraftarların Filistin bayrağı baskılı tenis toplarını sahaya atması üzerine yarıda kesilmişti. Haziran ayında FAI, "maçın kendi sahasında oynanmasını etkileyebilecek operasyonel zorluklar" gerekçesiyle, iç saha maçının Dublin'deki Aviva Stadyumu yerine Backa Topola'da seyircisiz oynanacağını doğruladı.Temmuz ayındaki olağanüstü genel kurul toplantısında, delegeler, müsabakaları boykot etmenin federasyon için "önemli ve kalıcı zarara" yol açacağı endişesiyle, FAI'nin oyunların devam etmesi yönündeki önerisini desteklediler.Son haftalarda İrlanda Cumhuriyeti'nin oyunları boykot etmesi yönündeki çağrılar yoğunlaştı. Bu haftanın başlarında, 160'tan fazla İrlandalı sporcu, İrlanda Spor Filistin İçin Grubu tarafından kaleme alınan ve takıma oyunları oynamama çağrısında bulunan açık mektubu imzaladı. Courell ayrıca geçen hafta UEFA'nın, gelecekteki müsabaka kura çekimlerinde İrlanda Cumhuriyeti ve İsrail'in ayrı tutulması yönündeki talebi reddettiğini söyledi.Bu hafta, İsrail Futbol Federasyonu'nun teknik direktör Hallgrimsson'u "cahillik, ikiyüzlülük ve aptallık"la suçlaması üzerine takımlar arasındaki gerilim arttı. Hallgrimsson, "Soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz" demişti. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .