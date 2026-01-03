Haberler

İrfan Can Kahveci'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı

İrfan Can Kahveci'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı Haber Videosunu İzle
İrfan Can Kahveci'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İrfan Can Kahveci, cezaevinde bulunan takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş için "En yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacaksın inşallah kardeşim, seni çok seviyoruz" mesajını paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, cezaevinde bulunan takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş için destek mesajı paylaştı. Milli futbolcunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"EN YAKIN ZAMANDA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞACAKSIN"

İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mert Hakan Yandaş'a moral verdi. Tecrübeli futbolcu mesajında şu ifadeleri kullandı: "En yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacaksın inşallah kardeşim, seni çok seviyoruz"

PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

İrfan Can Kahveci'nin bu mesajı kısa sürede futbol kamuoyunda yankı uyandırırken, Fenerbahçeli taraftarlardan da yoğun destek yorumları geldi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Görüşmeler başladı

Hakan imzayı atıyor! Görüşmeler başladı
Venezuela'daki Türk vatandaşına ulaştık: Maduro asıl darbeyi kendi halkından yiyecek

Venezuela'daki Türk vatandaşı: Maduro asıl darbeyi içeriden yiyecek
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı
Saldırıların ardından Venezuela Savunma Bakanı sığınaktan açıklama yaptı

Saldırılarda öldüğü söylenen savunma bakanı sığınaktan açıklama yaptı
Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Görüşmeler başladı

Hakan imzayı atıyor! Görüşmeler başladı
'Mümkün değil' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar

"Mümkün değil" denilen oldu! Arda için şoke eden karar
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştirecek delil