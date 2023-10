İrfan Can Kahveci: Benim tek hedefim şampiyonluk'Önemli olan takımın kazanması''Ben hayatım boyunca çalışmayı hiç bırakmadım''İnşallah bende adımı efsanelerin arasına yazdırırım'MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)- İrfan Can Kahveci, "Sadece gol atıp, asist yapmak değil takımıma hem savunmada hem...

SPOR İrfan Can Kahveci: Benim tek hedefim şampiyonluk

İrfan Can Kahveci : Benim tek hedefim şampiyonluk

'Önemli olan takımın kazanması'

'Ben hayatım boyunca çalışmayı hiç bırakmadım'

'İnşallah bende adımı efsanelerin arasına yazdırırım'

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)- İrfan Can Kahveci, "Sadece gol atıp, asist yapmak değil takımıma hem savunmada hem hücumda katkı sağlamak istiyorum. Bu sene inşallah şampiyonlukla bitirirsek, benim tek hedefim şampiyonluk? dedi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3'üncü maçında Fenerbahçe sahasında Bulgaristan ekibi Ludogorets'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından İrfan Can Kahveci basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takıma katkı sağlamak istediğini belirten İrfan Can Kahveci, 'Hem benim beklentim olan İrfan Can'ı hem de taraftarın beklentisi olan İrfan Can'ı gösterdiğim için mutluyum. İnşallah bundan sonra da böyle devam ederiz. Beklentim her zaman daha iyi olmuştur. Atabildiğim kadar atmak, asist yapabildiğim kadar yapmak sadece gol atıp, asist yapmak değil takımıma hem savunmada hem hücumda katkı sağlamak istiyorum. Bu sene inşallah şampiyonlukla bitirirsek, benim tek hedefim şampiyonluk' ifadelerini kullandı.

'ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI'

Maçta Sebastian Szymanski'ye attığı bir pas sorulan İrfan Can, 'Soyunma odasına gelince izledim. Güzel pastı, Sebastian bitirse daha güzel olurdu. Yine de önemli olan takımın kazanması. Dediğim gibi inşallah sene sonuna kadar böyle devam ederiz' diye konuştu.

'BEN HAYATIM BOYUNCA ÇALIŞMAYI HİÇ BIRAKMADIM'

Futbol hayatı boyunca çalışmayı hiç bırakmadığını belirten İrfan Can Kahveci, 'Ben önceki dönemde de çalıştım İsmail hoca ile. Hem kulübü hem bizi bilen bir hoca. Her oyuncuya, aynı şekilde yaklaşıyor. Sezon başında da benim moral olarak yukarı çıkmamı sağladı. Konuşuyoruz hocayla. Ona da buradan ayrıca teşekkür ederim. Ben hayatım boyunca çalışmayı hiç bırakmadım. Her zaman kendime güvendim' şeklinde konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUĞU'

Sezonu şampiyon olarak tamamlamak istediklerini dile getiren İrfan Can, şu ifadeleri kullandı:

'Takımda iyi oyuncular olduğu zaman sana yardım ediyorlar. Attığın pas bile bazen gol olmuyor. Ama kaliteli bir oyuncuyla oynadığın zaman normal bir pas atsan bile gol olabiliyor. Bunların tabii ki de faydası var. Çok önemli, kaliteli oyuncularımız var ama önemli olan Fenerbahçe'nin şampiyonluğu. Kim oynarsa oynasın inşallah bu sene şampiyonlukla bitiririz.'

'İNŞALLAH BENDE ADIMI EFSANELERİN ARASINA YAZDIRIRIM'

Fenerbahçe'nin efsaneleri arasına adını yazdırmak istediğini söyleyen İrfan Can Kahveci, sözlerini şöyle noktaladı:

'Hedefim bu kutsal, çubuklu forma altında nice 100'lere inşallah. Bu kulüpten çok efsaneler geçti inşallah bende adımı efsanelerin arasına yazdırırım. Bizim önceliğimiz hocamızın dediği gibi maç maç gitmek. Hedefimiz önümüze gelen maçları kazanmak.?