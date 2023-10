A Milli Takım oyuncusu İrfan Can Kahveci, Almanya'da bulunmayı hak ettiklerini ve önümüzdeki 3 maçtan en iyi şekilde ayrılıp orada olacaklarını düşündüklerini söyledi.

Olgucan KALKAN / OSIJEK (HIRVATİSTAN), (DHA)- A Milli Takım oyuncusu İrfan Can Kahveci, 'Aramızda Almanya'da bulunmak istediğimizi konuşuyoruz. Çünkü bu kadro ve kalite Almanya'da olmayı hak ediyor. İnşallah da önümüzdeki 3 maçtan da en iyi şekilde ayrılıp orada olacağımızı düşünüyorum' dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D grubu 6'ncı maçında yarın TSİ 21: 45'te Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesinde A Milli Futbol Takımı oyuncularından İrfan Can Kahveci, Opus Arena'da açıklamalarda bulundu. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yarınki karşılaşmada neler istediğini kendilerine söylediklerini ifade eden İrfan Can Kahveci, "Tabii hocamız geleli kısa bir süre oldu. 3-4 gün oldu. Gerçekten samimi ve ne istediğini anlatan bir hocamız var. 3 günde hem video toplantılar ile hem de sahadaki pratikle ne istediğini bizlere net bir şekilde gösterdi. Biz de inşallah yarın sahada bunları gösterebiliriz? dedi

'BEN HER ZAMAN KENDİMİ GELİŞTİRMEYE ODAKLANIYORUM'

Sürekli çalıştığını söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, 'Ben her zaman kendimi geliştirmeye odaklanıyorum. Kötü de gitsem neler yapabileceğime odaklanıyorum. Bu zamana kadar da kötü gidişlerimde hep çalıştım ve sabrettim. Hiçbir zaman da konuşulanlara kulak asmadım desem yalan olur ama çok da dikkate almadım diyebilirim. Tabii sebep sıralarsam her hocanın çeşitli taktikleri var. Her hoca da farklı şeyler istiyor. Belki bu sene hocamızın istekleri benim oyunuma daha da uygun olduğunu söyleyebilirim. İnşallah böyle devam ettiririm' şeklinde konuştu.

'ARAMIZDA ALMANYA'DA BULUNMAK İSTEDİĞİMİZİ KONUŞUYORUZ'

Sıradaki 3 maçı kazanıp Almanya'ya gitmek istediklerini ifade eden Kahveci, 'Tabii her maç önemli ama bu maçın ayrı bir önemi var. Hem rakipte eksikler var hem de bizim takımımız da eksikler var. Bizim takımımızda eksikleri doldurabilecek önemli kaliteli oyuncular da var. Tabii rakip takımda da kaliteli oyuncular var. Aramızda Almanya'da bulunmak istediğimizi konuşuyoruz. Çünkü bu kadro ve kalite Almanya'da olmayı hak ediyor. İnşallah da önümüzdeki 3 maçtan da en iyi şekilde ayrılıp orada olacağımızı düşünüyorum' diye konuştu.

'LIVAKOVIC İLE MAÇ ÖNCESİNDE KAMPA GELMEDEN ŞAKALAŞMALARIMIZ OLDU'

Fenerbahçe'den takım arkadaşı Livakovic'in çok iyi bir kaleci olduğuna vurgu yapan İrfan Can Kahveci, 'Livakovic önemli bir isim. En önemlisi çok iyi bir karakter. Maç öncesinde de kampa gelmeden onunla şakalaşmalarımız oldu. İnşallah yarın onu üzen taraf biz oluruz. Önemli bir kaleci ama bizde de onu üzebilecek önemli ayaklar var' şeklinde konuştu.

'HIRVATİSTAN'I İLK MAÇIMIZDAN DA TANIYORUZ'

Yarınki karşılaşma için iyi analizler yaptıklarını söyleyen Kahveci, 'Hırvatistan'ı ilk maçımızdan da tanıyoruz. Bence analizlerde hocamızın gösterdikleriyle iyi tanıdığımızı düşünüyorum. İyi analizler yaptık. Zaten ilk maçta da karşılaşmıştık. Çok kaliteli oyuncuları var ama biz herkese saygı duyuyoruz. Aramızda öyle özellikle özel bir isim söylemiyoruz' dedi.