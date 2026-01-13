Haberler

İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu

İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu
Güncelleme:
Fenerbahçe'den Samsunspor'a kiralanan İrfan Can Eğribayat, yaptığı paylaşımla taraftarın sevgisini kazandı. Deneyimli kaleci, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Atatürk'lü armanın altında Samsunspor ile ilk antrenmanıma çıkmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Bu büyük camianın ve eşsiz taraftarının desteğiyle, sezonu gururlu, başarılı ve mutlu bir şekilde tamamlamak en büyük temennim'' ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İrfan Can Eğribayat, imza sonrası ayağının tozuyla çıktığı ilk antrenmanda performansıyla büyük beğeni kazandı. Takıma kısa süre içerisinde alışan deneyimli kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da dikkat çekti.

''BU BÜYÜK CAMİA VE EŞSİZ TARAFTAR...''

Sosyal medya hesabından Samsunsporlu taraftarlara seslenen İrfan Can Eğribayat, "Atatürk'lü armanın altında Samsunspor ile ilk antrenmanıma çıkmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Bu büyük camianın ve eşsiz taraftarının desteğiyle, sezonu gururlu, başarılı ve mutlu bir şekilde tamamlamak en büyük temennim.'' ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Samsunsporlu taraftarlar bu paylaşımın altına çok sayıda yorum yaparak İrfan Can'a büyük sevgi gösterileri ve destek açıklamalarında bulundu.

