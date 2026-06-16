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İran-Yeni Zelanda maçının ardından

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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalan İran'da maçın oyuncusu seçilen Ramin Rezaeian, gol sevinci ve basın toplantısında İranlılarla ilgili sorunlara dışarıdan müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı.

LOS 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalan İran'da maçın oyuncusu seçilen Ramin Rezaeian, "İranlı insanlar mükemmel. İranlı insanların arasında dünyanın herhangi bir yerinde bir problem varsa, bu bizi ilgilendirir, sizi ilgilendirmez." ifadelerini kullandı.

Los Angeles Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rezaeian, toplantıya "Maçın oyuncusu" ödülüyle geldi.

Takımın kamp yaptığı Meksika'da çok iyi karşılandığını belirten Rezaeian, "Meksikalılara çok teşekkür ediyorum. Çok kibarlar ve bize çok iyi davranıyorlar. Şimdi tekrar Meksika'ya gideceğiz. Bugün mutlu değiliz çünkü galibiyeti hak etmiştik. Ama bu futbol, bazen sizin istedikleriniz olmayabilir. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İranlılar daha çoğunu hak ediyor. Şimdi daha çok çalışıp bir sonraki maça odaklanacağız." açıklamasında bulundu.

Attığı golün ardından formasıyla yüzünü kapadığı gol sevinci sorulan Rezaeian, şunları söyledi:

"Bu özel bir sevinç. Dünyada olanları görmek istemiyorum. Bu biraz politik bir durum, bununla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Burada futbol konuşmak için bulunuyoruz. İranlı insanlar mükemmel. İranlı insanların arasında dünyanın herhangi bir yerinde bir problem varsa, bu bizi ilgilendirir, sizi ilgilendirmez."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
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