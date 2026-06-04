Haberler

İran Milli Futbol Takımı'nın Meksika seyahati öncesinde vize işlemleri tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da kamp yapan İran Milli Futbol Takımı kafilesinin, Meksika seyahati öncesinde vize işlemleri tamamlandı. Kafiledeki son iki kişinin de vizeleri onaylanırken, takım 6 Haziran'da Antalya'dan Tijuana'ya hareket edecek.

Antalya'da 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren İran Milli Futbol Takımı kafilesinin, Meksika seyahati öncesinde vize işlemlerinin sonuçlandırıldığı bildirildi.

İran Milli Futbol Takımı Medya Departmanından yapılan açıklamada, rutin idari işlemlerin tamamlandığı ve kafilede yer alan son iki kişinin de vizelerinin onaylandığı belirtildi. Açıklamada, takımın tüm üyelerinin Meksika'ya giriş izinlerini aldığı ifade edildi.

Antalya'da kamp çalışmalarına devam eden milli takım kafilesinin, 6 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.20'de Antalya Havalimanı'ndan Meksika'nın Tijuana kentine hareket edeceği kaydedildi.

Planlama doğrultusunda, İran Milli Futbol Takımı kafilesinin 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.30'da Tijuana'ya ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

AYM süresiz nafakayı kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

Video yayınlayıp geri döndüğünü duyurdu: Büyük bir sürprizim var
Mezuniyet töreninde kalça dansı yapan kız öğrencinin diplomasına el konuldu

Mezuniyet töreninde sahnede kalça dansı yapınca diplomasından oldu
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu

Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini artık bir Urfalı
Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti

Düğün Roma'da, balayı Sındırgı'da

Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim

Muhittin Böcek'ten yeni ifade! Özgür Özel'in adını verdi
Hakan Safi'ye şok! Luis Suarez'in bonservisini duyurdular, rakam olay

Anlaştığı yıldızı açıkladığına bin pişman oldu
Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti

Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti