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İran Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otel önünde protesto gösterileri yapıldı

İran Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otel önünde protesto gösterileri yapıldı
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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Yeni Zelanda ile karşılaşacak İran Milli Futbol Takımı, Los Angeles'ta konakladığı otelde protestocular tarafından eski İran bayrağı, ABD ve İsrail bayraklarıyla karşılandı. Rıza Pehlevi destekçileri 'terörist' sloganları atarken, İran yönetimi yanlısı taraftarlarla tartışma yaşandı. ABD güvenlik güçleri olayları engelledi.

LOS 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Yeni Zelanda ile karşılaşacak İran Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otelde protesto gösterileri yapıldı.

Los Angeles'a gelen İran Milli Futbol Takımı'nın kamp yapacağı oteli öğrenen göstericiler, İran'ın aslanlı ve güneşli eski bayrağının yanı sıra ABD ve İsrail bayraklarıyla takımı protesto etti.

İran Milli Futbol Takımı'na yönelik "terörist" sloganları atan İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi destekçisi göstericiler, daha sonra otelin önüne gelen İran yönetimi yanlısı taraftarlarla tartıştı.

ABD güvenlik güçlerinin yoğun önlemler aldığı otel önünde protestocuların karşı karşıya gelmesi engellendi.

Los Angeles'ta ilk antrenmanını yapmak için otelden ayrılan İran Milli Futbol Takımı'nı taşıyan otobüs, protestocuların arasından geçti.

İran ile Yeni Zelanda arasındaki Dünya Kupası mücadelesi yarın TSİ 04.00'te oynanacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
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