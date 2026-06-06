Haberler

İran, Dünya Kupası için Antalya'dan ayrıldı

İran, Dünya Kupası için Antalya'dan ayrıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan İran Milli Futbol Takımı, Antalya'daki 2 haftalık kampını tamamlayarak Meksika'ya hareket etti. Kamp sürecinde Gambiya ve Mali'yi yenen İran, turnuvada Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile aynı grupta yer alıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan İran Milli Futbol Takımı, Antalya'daki hazırlık kampını tamamlayarak turnuva için yola çıktı. Antalya kampında oynadığı iki hazırlık maçından da galibiyetle ayrılan İran, dev turnuva öncesi moral depoladı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren İran Milli Futbol Takımı, 2 hafta önce geldiği Belek Turizm Merkezi'ndeki hazırlıklarını tamamladı. Kamp sürecinde kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiren İran, hazırlık karşılaşmalarında Gambiya'yı 3-1, Mali'yi 2-0 yendi.

Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile aynı grupta mücadele edecek olan İran Milli Takımı kafilesi, Antalya'dan ayrıldı. Kafile Antalya Havalimanı'na gelmeden saatler önce 3 kamyon dolusu eşya ise uçağa yüklenmek için havalimanında boşaltıldı. Saat 16.30'da havalimanına gelen kafile, Dünya Kupası serüveni için Meksika'nın Tijuana kentine gitmek üzere hareket etti. İran, turnuvadaki ilk maçında 15 Haziran'da Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok

Kılıçdaroğlu tartışmalarına nokta: Önleyecek madde yok

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı'ndan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mason Greenwood'un ardından Marsilya ile de anlaşma tamam

Greenwood'un ardından bir anlaşma daha! 55 milyonu kabul ettiler
Aziz Yıldırım destekçilerinden Hakan Safi'ye bomba tezahürat

Aziz Yıldırım destekçilerinden Hakan Safi'ye bomba tezahürat

Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı

Yılın en şanssız insanı! 18 yaşında kabusu yaşadı
Ailesine bıçakla saldırdı, intihara kalkıştı: 5 yaralı

Ailesini katletmeye kalktı! Çok sayıda yaralı var
Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu

Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!

Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı

Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı