İran Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı sürüyor

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Futbol Takımı'nın Antalya'daki hazırlık kampı devam ediyor.

İran Milli Takımı Medya Departmanı'nın açıklamasına göre oyuncular, yoğun antrenman kamplarının ardından zihinsel dinlenme seansına katıldı.

Teknik ekibin programına göre oyuncular, sabah fiziksel dinlenme seanslarını tamamladı.

Akşam saatlerinde ise takım, sahilde bir araya gelerek son günlerdeki zorlu antrenman seanslarının ardından hafif bir yürüyüş ve zihinsel dinlenme aktiviteleri gerçekleştirdi.