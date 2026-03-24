İran Milli Takımı kamp için Antalya'ya geldi

İran Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Antalya'da bir haftalık kamp dönemine başladı. Bu süreçte Nijerya ve Kosta Rika ile iki hazırlık maçı oynanacak.

ABD ve İsrail'in saldırıları altında yer alan İran Milli Takımı'nın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor. Yaşanan belirsizliğe karşın İran Milli Takımı hazırlık maçları kapsamında kamp için Antalya'ya geldi. 1 Nisan'a kadar Belek'te bulunan 5 yıldızlı bir otelde kampa giren İran Milli Takımı bu süreçte 2 hazırlık maçı oynayacak.

27 Mart'ta Nijerya, 31 Mart'ta ise Kosta Rika ile Antalya'da hazırlık maçı yapacak olan İran Milli Takımı ilk antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Amir Ghalenoei gözetiminde konakladıkları otelin futbol sahasında yapılan antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve yarım sahada çift kale maç yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kabine sonrası Erdoğan'dan 'İran' mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası İran mesajı: Bunu yapmakta kararlıyız
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri

İşte futbolcu cinayetinin kan donduran görüntüleri
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili karar çıktı

Sanıklar için hüküm verildi: Batshuayi'ye yakalama kararı
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü

CHP'de büyük sürpriz! 12 yıl sonra geri döndü, ilk cümlesi ses getirdi
Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

Günlerdir konuşulan isim nazara geldi! İşte son hali

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili karar çıktı

Sanıklar için hüküm verildi: Batshuayi'ye yakalama kararı
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yuvasını yıktığı isim, Aleyna'nın hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı

Erol Köse'nin cenazesinde ibretlik görüntü! Sadece bir kişi ağladı