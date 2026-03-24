İran Milli Takımı kamp için Antalya'ya geldi

ABD ve İsrail'in saldırıları altında yer alan İran Milli Takımı'nın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor. Yaşanan belirsizliğe karşın İran Milli Takımı hazırlık maçları kapsamında kamp için Antalya'ya geldi. 1 Nisan'a kadar Belek'te bulunan 5 yıldızlı bir otelde kampa giren İran Milli Takımı bu süreçte 2 hazırlık maçı oynayacak.

27 Mart'ta Nijerya, 31 Mart'ta ise Kosta Rika ile Antalya'da hazırlık maçı yapacak olan İran Milli Takımı ilk antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Amir Ghalenoei gözetiminde konakladıkları otelin futbol sahasında yapılan antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve yarım sahada çift kale maç yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı