Başakşehir-Inter Turku maçının ardından

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk olduğu İstanbul Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Finlandiya ekibi Inter Turku'da teknik direktör Vesa Vasara, iyi bir sonuç elde ettiklerini söyledi.

Vasara, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç oynadıklarını belirten Vesa Vasara, "Buraya Finlandiya'da turu geçeceğimiz bir sonuç almak için geldik. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Çok iyi bir takıma karşı güçlü bir performans sergiledik. Zorlu bir maçtı. Umarım, sahamızda oynayacağımız rövanşta daha güçlü bir performans sergileyerek turu geçeriz. Başarılı bir sonuç aldık. Rövanş öncesi avantajlı olduğumuzu düşünüyorum ama karşımızda da güçlü ve saygı duyduğumuz bir rakip var. Tur bitmedi. Bunun kolay olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.