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Inter Turku-Başakşehir

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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Finlandiya ekibi Inter Turku ile İstanbul Başakşehir arasında oynanacak rövanşın hakem ve takım kadroları şöyle:Hakemler: Nathan Verboomen, Mathias Hillaert, Maarten Toeback (Belçika)Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska,...

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Finlandiya ekibi Inter Turku ile İstanbul Başakşehir arasında oynanacak rövanşın hakem ve takım kadroları şöyle:

Hakemler: Nathan Verboomen, Mathias Hillaert, Maarten Toeback (Belçika)

Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Tuominen, Laine, Ampofo, Essomba, Jephta, Conteh

İstabul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Emin Bayram, Ba, Operi, Berat Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Brnic, Shomurodov, Selke

Kaynak: AA
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