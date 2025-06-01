Inter'in bu sezon yaşadıkları inanılmaz! Ucuna kadar gidip hep kaybettiler

Uefa Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı Inter, 5-0 kaybetti.

BU SEZON YÜZLERİ GÜLMEDİ

Bu sonuçla birlikte Inter, sezonu kupasız kapattı. Ligde son haftaya Napoli'nin hemen arkasında ikinci sırada giren Inter, son maçı kazanmasına rağmen Napoli'nin galip gelmesiyle birlikte Serie A'da sezonu ikincilikle tamamladı.

İtalyan devi, İtalya Süper Kupası final maçında da Milan ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmayı Inter, 3-2'lik skorla kaybetti ve ülkesine eli boş döndü.

İtalya Kupası yarı final maçında Inter, Milan ile bir kez daha karşı karşıya geldi. İlk maç 1-1 eşitlikle sona ererken, ikinci maçta Milan, rakibini 3-0 yendi ve kupanın dışına itti.

Inter için son kupa umudu Şampiyonlar Ligi kalmıştı. Inzaghi'nin ekibi finalde PSG ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya çok tutuk başlayan ve ilk 20 dakikada kalesinde 2 gol gören Milano ekibi, sahadan 5-0'lık tarihi bir skorla yenik ayrıldı. Böylece Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, bu sezon hiçbir kulvarda mutlu sona ulaşamadı.