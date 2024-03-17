İnsan bunu düşmanına yapmaz! Mert Müldür'e korner direğiyle saldırdılar
Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan maçın sonunda yaşanan olaylar gündeme bomba gibi düştü. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren bir Trabzonspor taraftarı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür'e korner direğiyle saldırdı.
Fenerbahçe'nin deplasmanda 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.
ORTALIK KARIŞTI
Trabzonsporlu taraftarlar, maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.
MERT MÜLDÜR'E KORNER DİREĞİYLE SALDIRDI
Çıkan olaylarda sahaya giren bordo-mavili taraftarlardan birinin Fenerbahçeli Mert Müldür'e korner direğiyle saldırdığı görüldü. Mert Müldür'ün korkusu ise yüzüne yansıdı.
İşte o anlar;