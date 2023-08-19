İnönü Belediyesi Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası Devam Ediyor

Eskişehir İnönü İlçesinde İnönü Belediye Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen halı saha futbol turnuvası tüm coşkusuyla sürüyor. İlçe sakinleri ve sporcular turnuvanın düzenlenmesinden dolayı teşekkür etti.

Eskişehir İnönü İlçesinde İnönü Belediye Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen halı saha futbol turnuvası tüm coşkusuyla sürüyor.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olan bu yılda yedincisi düzenlenen geleneksel halı saha futbol turnuvası kıyasıya mücadelelerle devam ediyor. Rekabetin ve dostluğun hakim olduğu turnuvaya ilçe sakinleri yoğun talep gösterirken, İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı'da sporcuların yanında oluyor. 12 takım ve 120 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın 3. Gün maçlarında Pet Town Veteriner Kliniği, Oklubalı City'i 11'e -2 mağlup ederek iddiasını sürdürdü.

Eğlenceli ve nefes kesen mücadelelere sahne olan halı saha futbol turnuvasından memnuniyet duyan ilçe sakinleri ve sporcular turnuvaların her yıl düzenlenmesinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR