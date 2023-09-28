İngiltere'yi sallayan Erol Bulut'a nazar değdi! Lig Kupası'nda kabusu yaşadılar
İngiltere Lig Kupası 3. Turu'nda Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, deplasmanda Blackburn Rovers'a 5-2 yenildi. Turnuvadan elenen İngiliz ekibi, geçen hafta kazanarak ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünden 3 puanla ayrılmış ve büyük övgü toplamıştı.
Blackburn Rovers ile Cardiff City, İngiltere Lig Kupası 3. Tur mücadelesinde karşı karşıya geldi. Erol Bulut yönetimindeki Cardiff, deplasmanda rakibine 5-2 yenilerek turnuvadan elendi.
MORAN DUBLE YAPTI
Karşılaşmada Blackburn Rovers'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Garrett, 36. dakikada Sigurdsson, 49. dakika ve 54. dakikada Moran ile 69. dakikada Markanday kaydetti. Cardiff'in golleri ise 18. dakikada Robinson ile 45+3'te Etete'den geldi.
EN İYİ BAŞLANGICI YAPMIŞLARDI
Championship'te mücadele eden Cardiff City, Erol Bulut ile 2017-2018 sezonunda Neil Warnock'tan bu yana sezona en iyi başlangıcı yapmıştı. Blackburn Rovers maçı sonrası açıklama yapan Bulut, "Bazen rakip senden daha iyidir. Bugün yeterince konsantre olamadık. Onlar daha iyi odaklandılar." dedi.