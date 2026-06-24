Stat: Boston

Hakemler: Said Martinez, Walter Lopez, Christian Ramirez Soto (Honduras)

İngiltere : Pickford, James, Konsa, Guehi, Spence (Dk. 66 O'Reilly), Anderson (Dk. 73 Eze), Rice, Madueke (Dk.83 Rashford), Bellingham (Dk. 73 Rogers), Gordon (Dk. 64 Saka), Kane

Gana : Asare, Senaya (Dk. 87 Oppong), Adjetey, Opoku, Mensah, Yirenkyi, Partey, Sibo, Semenyo, Williams (Dk. 66 Fatawu), Ayew (Dk. 67 Adu) (Dk. 90+6 Baba)

Sarı kartlar: Dk. 41 Rice ( İngiltere ), Dk. 60 Williams ( Gana )

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'ndaki ikinci hafta mücadelesinde İngiltere ile Gana, 0-0 berabere kaldı.

Hakkındaki suçlamalar nedeniyle gruptaki ilk maçta Kanada'ya alınmayan ancak İngiltere karşısında kadroya dönen Thomas Partey'nin merkezinde yer aldığı 4-5-1 dizilişiyle oynayan Gana karşısında İngiltere, Noni Madueke ve Anthony Gordon ile kanatlardan organize oldu.

Temmuz 2025'te Londra Metropolitan Polisi tarafından tecavüz ve cinsel saldırı suçlamaları yöneltilen ve Birleşik Krallık'ta hakim karşısına çıkması beklenen Partey, her topla buluşmasında taraftarlar tarafından protesto edildi.

Yüzde 90 topa sahip olma oranına karşın İngiltere, ilk ciddi tehlikeyi 14. dakikada yakaladı. Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Rice'ın kaleye gönderdiği top, az farkla üstten auta gitti.

İngiltere oyunu tamamen kontrol ettiği ilk yarıda, iyi organize olmuş Gana karşısında üçüncü bölgede bitiricilikten uzak göründü ve soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi.

56. dakikada İngiltere'nin ilk isabetli şutu geldi. Rice'ın pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Gordon'un vuruşunda kaleci Asare meşin yuvarlağı kontrol etti.

Son bölümde baskısını iyice artıran İngiltere gole çok yaklaştı. 86. dakikada Saka'nın ceza alanı dışından yerden vuruşunda kaleci Asare son anda topu çeldi.

Bu pozisyondan bir dakika sonra sağ kanattan James'in ortaladığı topa ceza alanındaki O'Reilly'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında Kane'in şutunda top üstten auta gitti.

90+3. dakikada sol taraftan İngiltere'nin kullandığı korner atışında, Saka'nın indirdiği topu Guehi kafayla tamamladı ancak Gana savunması meşin yuvarlağı çizgiden çıkarmayı başardı.

Golsüz sona eren karşılaşmanın ardından ilk iki sıradaki İngiltere ve Gana, puanlarını 4'e çıkardı. Gruptaki diğer maçta Hırvatistan ile Panama karşılaşacak.

Son 4 turnuvada ikinci maçların kaderi aynı

İngiltere, 2020'den bu yana katıldığı son 4 büyük turnuvada, gruptaki ikinci maçlarının hepsinde berabere kaldı.

İngiltere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İskoçya ile 0-0, 2022 Dünya Kupası'nda ABD ile 0-0, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Danimarka ile 1-1 berabere kaldı.