İngiltere'de tüm stat sahaya indi! Reading-Port Vale maçı ertelendi

İngiltere 1. Lig'de oynanan Reading-Port Vale maçının 17. dakikasında Readingli taraftarlar kulüp sahiplerini protesto etmek için sahaya girdi.

MAÇ YARIDA KALDI

Taraftarlar kulüp sahiplerini protesto etmek için sahaya girerken maç, hakem Ross Joyce tarafından durduruldu ve devamında ileri bir tarihe ertelendi.

NE ZAMAN OYNANACAĞI BELLİ DEĞİL

17. dakikaya kadar 0-0 eşitlikle devam eden karşılaşmanın ne zaman oynanacağına dair henüz bir bilgilendirme yapılmadı.