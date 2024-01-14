İngiltere'de tüm stat sahaya indi! Reading-Port Vale maçı ertelendi
İngiltere 1. Lig'de oynanan Reading-Port Vale maçında taraftarlar kulüp sahiplerini protesto etmek için sahaya indi. Maçın 17. dakikasında yaşanan bu olay sonrası hakem Ross Joyce tarafından maç durduruldu ve ileri bir tarihe ertelendi. Maçın ne zaman oynanacağına dair henüz bir bilgilendirme yapılmadı.
İngiltere 1. Lig'de oynanan Reading-Port Vale maçının 17. dakikasında Readingli taraftarlar kulüp sahiplerini protesto etmek için sahaya girdi.
MAÇ YARIDA KALDI
Taraftarlar kulüp sahiplerini protesto etmek için sahaya girerken maç, hakem Ross Joyce tarafından durduruldu ve devamında ileri bir tarihe ertelendi.
NE ZAMAN OYNANACAĞI BELLİ DEĞİL
17. dakikaya kadar 0-0 eşitlikle devam eden karşılaşmanın ne zaman oynanacağına dair henüz bir bilgilendirme yapılmadı.