İngiltere 2026 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde Andorra'yı Yendi

İngiltere 2026 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde Andorra'yı Yendi
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İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Andorra'yı 1-0 mağlup ederek K Grubu'ndaki 3. maçında 3. galibiyetini aldı. Harry Kane'in attığı golle 9 puana ulaşan İngiltere, grup liderliğini sürdürdü.

İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Andorra'yı 1-0 yenerek K Grubu'nda 3 maçta 3 galibiyete ulaştı.

2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde gruplarda 6 karşılaşma yapıldı.

İspanya'daki RCDE Stadyumu'nda Andorra'yı 1-0 yenen İngiltere'nin galibiyet golünü 50. dakikada Harry Kane kaydetti.

İngiltere 9 puanla K Grubu'nda lider konumda bulunuyor. 3 maçta puan alamayan Andorra ise 5. ve son sırada yer alıyor.

Elemelerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

G Grubu:

Finlandiya-Hollanda: 0-2

Malta-Litvanya: 0-0

H Grubu:

Bosna Hersek-San Marino: 1-0

Avusturya-Romanya: 2-1

K Grubu:

Andorra-İngiltere: 0-1

Arnavutluk-Sırbistan: 0-0

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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