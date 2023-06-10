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İngiliz ve İtalyan taraftarlar, Taksim'de bilet peşinde! Herkesin gözü tuttukları kağıttaki yazıya takıldı

Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Manchester City ve Inter taraftarları Taksim'de coşkulu kalabalıklar oluşturdu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç için bilet arayan taraftarlar ellerinde tuttukları "Bilete ihtiyacım var" yazılı kağıtlarla meydanda dikildi.

Inter ile Manchester City'i karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi finali öncesi taraftarlar, İstanbul sokaklarında bilet arayışına girdi.

"BİLETE İHTİYACIM VAR"

Taksim'de kalabalık gruplar halinde dolaşan taraftarların bir kısmı ellerinde "Bilete ihtiyacım var" yazılı kağıtlar tuttu. Dev mücadeleyi tribünden izlemek için bilet arayışında olan taraftarların büyük kısmı fiyatlar nedeniyle amacına ulaşamadı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ BELLİ OLACAK

Manchester City ile Inter, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağını mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

İngiliz ve İtalyan taraftarlar, Taksim'de bilet peşinde! Herkesin gözü tuttukları kağıda takıldı

İngiliz ve İtalyan taraftarlar, Taksim'de bilet peşinde! Herkesin gözü tuttukları kağıda takıldı

İngiliz ve İtalyan taraftarlar, Taksim'de bilet peşinde! Herkesin gözü tuttukları kağıda takıldı

Haberler.com - Spor

Manchester City FC Internazionale Taksim Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Oktay Elma:

Bizim yamyamlar kara borsa satarlar on bin Türk için bilet ayrılmış geçmiş olsun

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ERKAN ÜNAL:

Şu ingilizleri gram sevmiyorum

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