Chelsea'den alkışlanacak hareket! Stadyumda iftar yemeği verecekler

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden ve Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Chelsea, anlamlı bir etkinliğe imza atacak. İngiliz devi, stadyumda iftar yemeği verecek.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, bu uygulamanın ödüllü bir hayır kurumu olan Ramazan Çadırı Projesi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi.

''GURUR DUYUYORUM''

Chelsea Vakfının Başkanı Simon Taylor yaptığı açıklamada, "Ramazan Çadırı Projesi ile açık iftarımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bunu yapan ilk Premier Lig kulübü olmaktan gurur duyuyoruz. Ramazanı ve müslüman topluluğunu tanımak, dini hoşgörüyü teşvik etme çalışmamızın çok önemli bir parçası. 26 Mart Pazar günü, insanları ağırlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.