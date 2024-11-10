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İnegölspor ve Beykoz Anadolu Spor A.Ş. Beraberlikte Kaldı

İnegölspor ve Beykoz Anadolu Spor A.Ş. Beraberlikte Kaldı
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TFF 2. ligde İnegölspor, sahasında Beykoz Anadolu Spor A.Ş. ile 1-1 berabere kaldı. İki takımın da attığı gollerle sonuçlanan maçta, her iki ekip de puanları paylaştı.

STAD: İNEGÖL İLÇE

HAKEMLER: Evren Aydoğan, Eyüp Özer, Turan Çelik

İNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Alican Özfesli (Dk. 46 Hasan Alp Altınoluk), Ali Mert Aydın, İsmail Zehir (Dk. 90 Recep Efe Koçak), Uğur Utlu (Dk. 75 Alpay Koçaklı), Yusuf Tursun (Dk. 75 Mustafa Mete Tetik), Fatih Aktay, Sadık Arda Yılmaztürk

BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.: Utku Yuvakuran, Selimhan Solmaz, Kaan Yüksel, Metincan Cici (Dk. 69 Erkan Arda Çağdaş), Recep Aydın (Dk. 83 Tolga Ünlü), Mehmet Zahit Çınar, Ozan Papaker (Dk. 64 Seçkin Batuhan Fırıncı), Gençer Cansev, Sedat Şahintürk (Dk. 83 Hamza Küçükköylü), Çağrı Giritlioğlu, Ünal Emre Durmuşhan

SARI KARTLAR: İbrahim Can Köse ( İnegölspor ) Recep Aydın, Ozan Papaker ( Beykoz Anadolu Spor A.Ş.)

GOLLER: Recep Efe Koçak ( İnegölspor ), Selimhan Solmaz ( Beykoz Anadolu Spor A.Ş.)

TFF 2'nci ligde İnegölspor, sahasında ağırladığı Beykoz Anadolu Spor A.Ş. ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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