İsmail Güldüren: 'Play-off hedefimize inançla yürüyoruz'

İnegölspor Teknik Direktörü İsmail Güldüren, Karaman FK'yı 6-1 mağlup ettikleri maçın ardından, "Play-off hedefimize inançla yürüyoruz" dedi.

İnegölspor, sahasında Karaman FK'yı 6-1 mağlup etti. Maçın ardından İnegölspor Teknik Direktörü İsmail Güldüren açıklamalarda bulundu. Güldüren, farklı galibiyete rağmen maçın sanıldığı kadar kolay geçmediğini söyledi. Oyuncuları maça konsantre etmenin zor olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "Böyle maçlar her zaman daha zordur. Oyuncuyu konsantre etmek kolay değildir. Ancak biz bu işe inanmış, gönül vermiş oyunculardan oluşan bir ekibiz. Futbolcularımız son dakikaya kadar çok iyi mücadele etti ve bunun karşılığında da skoru aldık. Tüm futbolcularımı tebrik ediyorum" dedi.

"Şanlıurfa maçına odaklandık"

Önlerinde zorlu bir fikstür olduğuna dikkat çeken Güldüren, "Önümüzde dört önemli maç var. Bu maçların üçü puan durumunda bizim üstümüzde olan takımlarla. Karaman maçını geride bıraktık. Şimdi çarşamba günü deplasmanda oynayacağımız Şanlıurfaspor maçına odaklandık. İnşallah bu maçtan puan ya da puanlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz İnegölspor'u play-off'a taşımak"

Play-off hedeflerine de değinen Güldüren, İnegölspor'un uzun süredir bu başarıya hasret olduğunu hatırlatarak, "Belki de sezon başında kimsenin hayal etmediği bir başarıyı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İlk hedefimiz İnegölspor'u play-off oynatmak. Bu sürecin ne kadar zorlu olduğunu biliyoruz, geçmişte yaşadık ve tecrübe ettik" ifadelerini kullandı. - BURSA