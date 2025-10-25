Haberler

İnegölspor, Kepez Spor'u 3-0 Mağlup Etti

İnegölspor, Kepez Spor'u 3-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegölspor, 2'nci Lig Beyaz Grup'taki 10'uncu hafta karşılaşmasında sahasında Kepez Spor Futbol A.Ş'yi 3-0 mağlup etti. Golleri Yasin Ozan ve Hüseyin Afkan kaydetti. Konuk ekipte Emrah Taysi kırmızı kartla oyundan atıldı.

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL-BURSA,( DHA)-

HAKEMLER: Muhammet Alperen Çopur, Denizcan Şahin, İlyas Samet Yelen

İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi - Ahmet Özkaya, Mete Sevinç, Orhan Aktaş, Enes Yılmaz, Kerem Dönertaş (Dk. 85 Mete Tetik) Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun (Dk. 80 Özcan Aydın) Taner Gümüş (Dk. 89 Taha Cebeci) Yasin Ozan (Dk. 80 Hasan Alp Altınoluk) Hüseyin Afkan (Dk. 85 Yücel Candemir)

KEPEZS POR FUTBOL A.Ş.: Burak Çapkınoğlu - Serkan Özen, Emrah Taysı, Selim Ay, Rüstem Yiğit Yıkılmaz, Emre Can Atila (Dk. 75 Murat Yılmaz) Berat Satılmış (Dk. 58 Ahmet Hakan Demirli), Burak Çolak (Dk. 58 Furkan Çil) Lyamiyaz Karslı (Dk. 79 Muhammet Çoban) Aykut Uluç, Fehmi Koç (Dk. 75 Reşat Yavuzay)

GOLLER: Dk. 59 Yasin Ozan, Dk. 72 (P) ve Dk. 80 Hüseyin Afkan ( İnegölspor )

KIRMIZI KART: Dk. 71 Emrah Taysi (Kepez Spor Futbol A.Ş)

SARI KARTLAR: Lyamiyaz Karslı, Selim Ay, Furkan Çil, Rüstem Yiğit Yıkılmaz (Kepez Spor Futbol A.Ş)

2'nci Lig Beyaz Grup'un 10'uncu haftasında İnegölspor sahasında Kepez Spor Futbol A.Ş'yi 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 59'uncu dakikada Yasin Ozan, 72'nci dakikada penaltıdan ve 80'inci dakikada Hüseyin Afkan kaydetti. Konuk ekipte 71'inci dakikada Emrah Taysi, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla İnegölspor puanını 17'ye yükseltirken, Kepez Spor Futbol A.Ş ise 8 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
MASAK'tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki

Cumhuriyet savcılarına yeni yetki! O şart aranmadan el koyabilecekler
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok

Sonuçlar geldi: Netanyahu gidici
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
Bu kez olmadı! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 90+1'de yıkıldı

Bu kez olmadı! Acun'u yıkan haber
Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor

Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok

Sonuçlar geldi: Netanyahu gidici
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.