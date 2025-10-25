İnegölspor, Kepez Spor'u 3-0 Mağlup Etti

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL-BURSA,( DHA)-

HAKEMLER: Muhammet Alperen Çopur, Denizcan Şahin, İlyas Samet Yelen

İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi - Ahmet Özkaya, Mete Sevinç, Orhan Aktaş, Enes Yılmaz, Kerem Dönertaş (Dk. 85 Mete Tetik) Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun (Dk. 80 Özcan Aydın) Taner Gümüş (Dk. 89 Taha Cebeci) Yasin Ozan (Dk. 80 Hasan Alp Altınoluk) Hüseyin Afkan (Dk. 85 Yücel Candemir)

KEPEZS POR FUTBOL A.Ş.: Burak Çapkınoğlu - Serkan Özen, Emrah Taysı, Selim Ay, Rüstem Yiğit Yıkılmaz, Emre Can Atila (Dk. 75 Murat Yılmaz) Berat Satılmış (Dk. 58 Ahmet Hakan Demirli), Burak Çolak (Dk. 58 Furkan Çil) Lyamiyaz Karslı (Dk. 79 Muhammet Çoban) Aykut Uluç, Fehmi Koç (Dk. 75 Reşat Yavuzay)

GOLLER: Dk. 59 Yasin Ozan, Dk. 72 (P) ve Dk. 80 Hüseyin Afkan ( İnegölspor )

KIRMIZI KART: Dk. 71 Emrah Taysi (Kepez Spor Futbol A.Ş)

SARI KARTLAR: Lyamiyaz Karslı, Selim Ay, Furkan Çil, Rüstem Yiğit Yıkılmaz (Kepez Spor Futbol A.Ş)

2'nci Lig Beyaz Grup'un 10'uncu haftasında İnegölspor sahasında Kepez Spor Futbol A.Ş'yi 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 59'uncu dakikada Yasin Ozan, 72'nci dakikada penaltıdan ve 80'inci dakikada Hüseyin Afkan kaydetti. Konuk ekipte 71'inci dakikada Emrah Taysi, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla İnegölspor puanını 17'ye yükseltirken, Kepez Spor Futbol A.Ş ise 8 puanda kaldı.