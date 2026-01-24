Haberler

İnegölspor-Karaman FK: 6-1

2'nci Lig Beyaz Grupta mücadele eden İnegölspor, kendi sahasında Karaman Futbol Kulübü'nü 6-1 mağlup etti. İnegölspor'un gollerini Hasan Alp Altınoluk, Emre Keleşoğlu, Kerem Dönertaş, Ahmet Özkaya ve Yusuf Tursun kaydetti. Karaman'ın tek golü ise Emir Can Sayar'dan geldi.

HAKEMLER: Mehmet Terece, Abdullah Özcan, Mevlüt Bozok

İNEGÖLSPOR: Mehmet Efe Çelik, Ahmet Özkaya(Dk 84 Muratcan Tutal) İbrahim Sürgülü(Dk 67 Taha Dede), Taner Gümüş(Dk 73 Taha Cebeci), Hasan Alp Altınoluk, Özcan Aydın, Kerem Dönertaş(Dk 67 Yusuf Tursun) Hüseyin Afkan( Dk 84 Abulvahap Alyu) Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz

KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ: Yakup Mert Çakır, Mustafa Çolak, Yasin Küçük, Fatih Kızılay, Mustafa Murat Uslu, Yusuf Yardımcı(Dk 60 Ömer Faruk Çalışkan) Umut Buğra Çınar(Dk 46 Gökhan Tanju Can(Dk 67 Melih Eren Uluer) Mustafa Emir Meşe, Furkan Koyuncu, Emir Can Sayar, Hasan Akpınar

GOLLER: Hasan Alp Altınoluk, Emre Keleşoğlu, Kerem Dönertaş, Ahmet Özkaya, Yusuf Tursun, Yakup Mert Çakır (K.K. ) ( İnegölspor ) Emir Can Sayar, ) ( Karaman )

SARI KARTLAR: Ahmet Özkaya, Hasan Alp Altınoluk ( İnegölspor )

