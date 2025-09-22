İnegöl Kafkasspor, Yalova FK'ya 3-1 Mağlup Oldu

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden İnegöl Kafkasspor, sahasında konuk ettiği Yalova FK 77 Spor'a 3-1 mağlup oldu. Bursa ekibi tek golünü Oğuzhan Yıldırım ile buldu.

İnegöl Kafkasspor, Nesine 3. Lig 1. Grup'un 3. haftasında sahasında Yalova FK 77 Spor'u ağırladı. Kınık Soda İnegöl Stadı'ndaki mücadelede konuk ekip sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Dengeli başlayan maçta konuk ekip 41. dakikada Nizamettin Çalışkan'ın serbest vuruştan kaydettiği golle devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı giren Yalova FK 77, 46. dakikada Behlül Aydın ve 47. dakikada Onur Arı'nın peş peşe attığı gollerle farkı bir anda 3'e çıkardı. Ev sahibi Kafkasspor ise 50. dakikada organize gelişen atakta Yusuf Kaplan'ın pasını gole çeviren Oğuzhan Yıldırım ile farkı ikiye indirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-1 Yalova temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Kınık Soda İnegöl

Hakemler: İbrahim Elmas, Barış Sun, Fatih Gemici

Kafkasspor 11'i: Emirhan Emir, Hasan Bekil (Dk.78 Tümer Oruç), Serdar Eylik, Umut Doğdu (Dk.46 Kürşat Babamoğlu), Onur Toroman (Dk.46 Oğuzhan Yıldırım), Muhammed Arif Akbaş (Dk.72 Furkan Bacaklı), Mert Polat Keklik (Dk.62 Tahsin Hacımustafaoğlu), Metin Esmer, Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Yusuf Kaplan

Yalova FK 77 Spor 11'i: Doğukan Özkan, Nizamettin Çalışkan, Yasin Öztekin, Onur Arı (Dk.75 Mustafa Özbay), Mehmet Özdıraz (Dk.88 Ömer Faruk Özdemir), Behlül Aydın (Dk.75 İzzet Topatar), Murat Şenel, Hakan Olkan, Murat Akça, Seyit Ahmet Altın, Arda Yavuz. - BURSA