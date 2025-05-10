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İmzayı atması an meselesi! Arda Turan'ın yeni takımını duyurdular

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu. İspanyol basını, Turan'ın gelecek sezon Shakhtar Donetsk'de görev yapacağını duyurdu. Genç teknik direktörün, Ukrayna ekibi ile sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın, Ukrayna Ligi takımlarından Shaktar Donetsk ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı bildirildi. Anlaşmanın tamamlanması durumunda Arda Turan, gelecek sezon itibariyle Shaktar Donetsk'i çalıştıracak.

SÖZLEŞME İMZALAMAYA ÇOK YAKIN

İspanyol basını, Turan'ın yeni adresini duyurdu. Marca'da yer alan habere göre, Arda Turan'ın gelecek sezon adresi Shakhtar Donetsk olacak. Genç çalıştırıcının, Ukrayna ekibi ile sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi.

"YÜZLEŞMEYE HAZIR"

Haberde, "Arda, Eyüpspor'daki görevi biter bitmez Simeone ve Luis Enrique yönetiminde oluşturduğu stili Doğu Avrupa'nın en büyüklerinden birine taşıyacak." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Arda Turan'ın hedefinin Shakhtar Donetsk'i eski günlerine taşımak olacağı aktarılırken, "Büyük meydan okumayla yüzleşmeye hazır: Ukrayna Ligi'ni üçüncü sırada tamamladıktan sonra Konferans Ligi'nde oynamaya aday olan Shakhtar Donetsk'e yeniden büyüklüğünü geri kazandırmak." denildi.

İmzayı atması an meselesi! Arda Turan'ın yeni takımını duyurdular
Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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