Üye Girişi
Haberler

İmzaların atılması an meselesi! Mario Balotelli'nin yeni adresine çok şaşıracaksınız

İmzaların atılması an meselesi! Mario Balotelli'nin yeni adresine çok şaşıracaksınız
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Demirspor'dan ayrılarak bonservisini eline alan Mario Balotelli, Bulgaristan 1. Lig takımlarından CSKA Sofya'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Bulgar ekibiyle görüşen İtalyan forvetin geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra serbest statüde yer alan Mario Balotelli için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

BULGARİSTAN'A GİDİYOR

Topsport'ta yer alan habere göre; bonservisini elinde bulunduran İtalyan forvet, Bulgaristan 1. Lig takımlarından CSKA Sofya ile görüşüyor. Mario Balotelli'nin geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

AVRUPA'DAN GELEN TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ

Balotelli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ülkesi İtalya'ya ve Serie A'ya geri dönmek istediğini söylemişti. 34 yaşındaki futbolcu, "Yurtdışından teklifler aldım ama Serie A'ya dönme umudum olduğu için kabul etmedim" ifadelerini kullanmıştı.

ADANA DEMİRSPOR RAKAMLARI

2 farklı dönemde Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, Akdeniz ekibinin formasını 51 maçta giydi. 34 yaşındaki tecrübeli forvet, bu karşılaşmalarda 25 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Adana Demirspor Mario Balotelli Adana Demirspor Mario Balotelli Bulgaristan Cska Sofya Cska Sofya Balotelli İtalya Futbol Dünya Sofya Adana Spor

Erdoğan teğmenlerin 'Kılıçlı Yemin Töreni' ile ilgili konuştu: Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil

"Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil"

 Erdoğan merak edilen soruyu yanıtladı! AK Parti'de neler değişecek?

Merak edilen soruyu yanıtladı! AK Parti'de neler değişecek?

 Açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı görenleri şaşırtıyor

Açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı kafa karıştırdı
Zihinsel engelli çocuğa yaptıkları infial yaratmıştı! 2 personelin akıbeti belli oldu

7 yaşındaki çocuğa yaptıkları infial yaratmıştı! 2 personelin akıbeti belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ciritçi Abdullah öldü mü? Gönül Dağı Ciritçi dede ölüyor mu? Fenerbahçe Union SG maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Union SG geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe? Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! FB Union SG golleri kim attı, maç anlatımı! Ajax Beşiktaş maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Ajax maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB UEFA Avrupa Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? UEFA Avrupa Ligi Canlı izle! UEFA Avrupa ligi şifresiz izleme linki! Kör Nokta gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? TRT Tabii Spor canlı izle! (FENERBAHÇE-USG) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Kör Nokta 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kör Nokta 3. bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });