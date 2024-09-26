İmzaların atılması an meselesi! Mario Balotelli'nin yeni adresine çok şaşıracaksınız

Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra serbest statüde yer alan Mario Balotelli için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

BULGARİSTAN'A GİDİYOR

Topsport'ta yer alan habere göre; bonservisini elinde bulunduran İtalyan forvet, Bulgaristan 1. Lig takımlarından CSKA Sofya ile görüşüyor. Mario Balotelli'nin geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

AVRUPA'DAN GELEN TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ

Balotelli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ülkesi İtalya'ya ve Serie A'ya geri dönmek istediğini söylemişti. 34 yaşındaki futbolcu, "Yurtdışından teklifler aldım ama Serie A'ya dönme umudum olduğu için kabul etmedim" ifadelerini kullanmıştı.

ADANA DEMİRSPOR RAKAMLARI

2 farklı dönemde Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, Akdeniz ekibinin formasını 51 maçta giydi. 34 yaşındaki tecrübeli forvet, bu karşılaşmalarda 25 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.