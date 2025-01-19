İmza törenine damga vurdu: Solskjaer'den Türk futbolundaki kaos sorusuna olay yanıt

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kendisi için düzenlenen imza töreninde Türk futbolundaki baskı ve kaos hakkında dikkat çeken sözler sarf etti. Solskjaer, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho için de konuştu.

MOURINHO AÇIKLAMASI

Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mouriho ile ilgili soruya "Henüz Jose Mourinho ile konuşmadım. Harika bir hoca. Jose Mourinho ile tekrar görüşmeyi bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum bir teknik adam" ifadeleriyle karşılık verdi.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Solskjaer, kendisine yönetilen "Bu takım seneye şampiyon olabilir mi, Mustafa Hekimoğlu'ndan yeni bir Erling Haaland çıkarabilir mi?" sorusuna "Gerçekçi bakmak gerekiyor. Geçen sezon 46, bu sezon 20 puanlık fark var. Gelişime odaklanmalıyız, sonrasında nereye kadar gidebileceğimize bakmalıyız. Performans odaklı bakmamız lazım. Ciro Immobile 35 yaşında ama hala öğrenebileceği şeyler var. Santrforlara yardımcı olacağım. Haaland ile kıyas haksızlık olur, kendisi dünyanın en iyilerinden. Semih Kılıçsoy ile bu sabah konuştuk. Hepsine yardımcı olacağım. Haaland kafa toplarında iyi değildi ama artık iyi bir durumda" sözleriyle cevap verdi.

TÜRK FUTBOLUNDAKİ KAOS SORUSUNA YANIT: SAÇLARIM BEYAZLADI, SIKINTI YOK

Norveçli teknik adam, "Türkiye'ye gelen teknik adamların stres ve kaostan saçları beyazlıyor. Bu baskıya hazır mısınız?" sorusuna ise "Saçlarım beyazladı, sıkıntı yok (Gülerek). Manchester United'da toplamda 18 sene bulundum. Baskılar her zaman olacak. Kartallar gibi uçmak için gece ve gündüz çalışacağız. Sevgili taraftarlar; hayal kırıklıklarınızı, ne istediğinizi biliyorum. Bu yolda omuz omuza birlikte yürüyelim" diyerek çarpıcı bir yanıt verdi.