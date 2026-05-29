Haberler

İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Domenico Tedesco Bologna'nın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın. İtalyan basını, taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanabileceğini yazdı. Transferin gerçekleşmesi halinde Tedesco, kariyerinde ilk kez İtalya'da bir kulüp takımını çalıştıracak.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Domenico Tedesco'nun yeni adresi netleşmek üzere. İtalyan basını, Bologna'nın 40 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya çok yakın olduğunu ve imzaların kısa süre içinde atılabileceğini yazdı.

BOLOGNA İLE GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra geleceği merak konusu olan Domenico Tedesco için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Bologna, teknik direktör Vincenzo Italiano ile yollarını ayırmasının ardından Domenico Tedesco ile temaslara başladı.

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın sağlanması halinde resmi imzaların kısa süre içerisinde atılabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN AYRILDIKTAN SONRA İLK ADIM

Sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçen Tedesco'nun yeni takımını bulmaya çok yakın olduğu ifade edildi. Deneyimli teknik adamın Bologna ile anlaşması halinde kariyerinde yeni bir sayfa açacağı kaydedildi.

İTALYA'DA BİR İLK YAŞAYACAK

Kariyerinde Almanya, Belçika, Rusya ve Türkiye'de görev yapan Domenico Tedesco, Bologna ile anlaşması halinde ilk kez İtalya'da bir kulüp takımını çalıştıracak. İtalyan asıllı teknik adamın, ülkesinde teknik direktörlük yapacak olması da transferin en dikkat çeken detayları arasında gösteriliyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 45 resmi karşılaşmada 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. 40 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekipte görev yaptığı dönemde TFF Süper Kupa zaferi de yaşadı.

Salih Söğüt
Salih Söğüt
Haberler.com
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak

Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası

Özgür Özel hakkında gündemi sarsacak iddia

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var

Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu! Yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de ayrılık! Eşyalarını topladı gidiyor

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız isim eşyalarını bile topladı
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı

Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun'a büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler

1 saliseye tam 10 milyon dolar

Yediği cezayı duyunca aklı durdu! Dakikalarca hesap yaptı

Yediği cezayı duyunca aklı durdu! Dakikalarca hesap yaptı
Bakan Ersoy: Karahantepe'yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız

Bakan Ersoy:Karahantepe'yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız
NATO ve AB'den Romanya'daki apartmana Rus İHA'sının düşmesine tepki

Rus İHA'sı NATO toprağını vurdu, ittifaktan jet yanıt geldi
Yasak başladı! Akdeniz'de bu sahillere girmenin cezası 699 bin TL

Antalya'da bu sahillere girmenin cezası 699 bin TL