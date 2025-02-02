İmren Alaçatıspor Deplasmanda Kaybetti: İzmir 1461 - 3, İmren Alaçatıspor - 2
Anakaya Lojistik Süper Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden İmren Alaçatıspor, deplasmanda İzmir 1461'e 3-2 mağlup oldu. Maçta her iki takım da etkili bir performans sergiledi, ancak İzmir 1461 kritik bir galibiyet aldı.
Anakaya Lojistik Süper Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden İmren Alaçatıspor, deplasmanda karşılaştığı İzmir 1461'e 3-2 mağlup oldu.
Maçın ilk yarısında 34. dakikada golü bulan taraf İzmir 1461 oldu. Demirkan Hayrettin Barış attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından İmren Alaçatıspor oyuncusu Soner Sarıçiçek attığı golle ilk yarının sonucunu 1-1 olarak belirledi. Maçın ikinci yarısında, İzmir 1461 oyuncusu Deniz Duran, 58. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. İzmir 1461, bulduğu penaltı pozisyonunu 65. dakikada gole çevirerek skoru 3-1 yaparken, İmren Alaçatıspor oyuncusu Yılmaz Aslandağ, 90+1'de attığı golle maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.
İmren Alaçatıspor bu sonuçla 26 puanla 6. sırada yer aldı.
İmren Alaçatıspor ligin 16. haftasında 5 Şubat Çarşamba günü saat 15.00'te sahasında Torosgücü'nü ağırlayacak. - İZMİR