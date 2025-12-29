İmaj Altyapı Vanspor, sol kanat oyuncusu Santeri Hostikka ile ön protokol imzaladı
Trendyol 1. Lig ekibi İmaj Altyapı Vanspor, Finlandiya'nın HJK Helsinki kulübünde oynayan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Santeri Hostikka ile ön protokol imzaladığını duyurdu. Oyuncu, resmi prosedürler için davet edildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Finlandiya'nın HJK Helsinki kulübünde forma giyen Santeri Hostikka ile ön protokol imzalayarak anlaşma sürecini başlatmıştır. Oyuncu, resmi prosedürlerin tamamlanması ve sağlık kontrollerinden geçmesi amacıyla davet edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Spor