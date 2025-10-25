İmaj Altyapı Vanspor, Adana Demirspor'u 4-2 Yenerek Haftanın Sürprizine İmza Attı

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Süleyman Bahadır, Samet Özkul, Kerem İlitangil

Adana Demirspor : Murat Uğur Eser, Kadir Karayiğit, Ali Fidan, Yusuf Buğra Demirkıran, Yücel Gürol (Dk. 84 Ali Arda Yıldız), Caner Kaban, Sefa Gülay (Dk. 55 Ahmet Bolat), Mert Menemencioğlu (Dk. 84 Barış Timur), Gökdeniz Tunç (Dk. 55 Kürşat Türkeş Küçük), Ahmet Yılmaz (Dk. 65 Kayra Saygan), Salih Kavrazlı

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Lucas (Dk. 67 Medeni Bingöl), Erdi Dikmen, Oulare (Dk. 55 Muhammet Ensar Çavuşoğlu), Faruk Can Genç, Erdem Seçgin, Jefferson (Dk. 86 Jevsenak), Regis (Dk. 84 Mehmet Manış), Vlachomitros (Dk. 67 Hasan Bilal), Bekir Can Kara, Cedric

Goller: Dk. 9 ve 12 Regis, Dk. 50 Bekir Can Kara, Dk. 53 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 74 Kürşat Türkeş Küçük, Dk. 83 Salih Kavrazlı (Penaltıdan) ( Adana Demirspor )

Sarı kartlar: Dk. 18 Ali Fidan, Dk. 74 Yücel Gürol ( Adana Demirspor ), Dk. 82 Erdi Dikmen (İmaj Altyapı Vanspor)

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-2 yendi.

Öte yandan, maçın başlama düdüğünün ardından her iki takımın oyuncuları, Adana Demirspor'un içinde bulunduğu zor duruma dikkati çekmek için bir süre hareketsiz bekledi.