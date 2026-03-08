Haberler

Sürat patenci İlyas Karadağ, Avrupa Kupası'nda 2 altın 1 gümüş madalya kazandı

Sürat patenci İlyas Karadağ, Avrupa Kupası'nda 2 altın 1 gümüş madalya kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sürat pateni milli sporcusu İlyas Karadağ, Macaristan'daki Avrupa Kupası Finali'nde 1500 metrede birinci, 500 metrede ikinci olarak toplamda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Sürat pateni (short track) milli sporcusu İlyas Karadağ, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda 2 altın 1 gümüş madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum TOHM sporcusu İlyas Karadağ, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Kupası Finali'nde yer aldı.

İlyas Karadağ, 1500 metrede birinci, 500 metrede ikinci, genel klasmanda da birincilik ile toplam 2 altın, 1 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Short Track Avrupa Kupası Finallerinde yarışan sporcumuz İlyas Karadağ 25 sporcunun katılım sağladığı Junior C erkekler kategorisinde tüm mesafeler toplamında birincilik elde etmiştir. Sporcumuzu tebrik ederiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu

Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Beşiktaş-Galatasaray derbisi Avrupa basınında geniş yankı buldu

Neler dediler neler! Avrupa dün gece yaşananları konuşuyor
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu

Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
Fenerbahçe'de galibiyetin anahtarı ilk 45 dakika

Bu akşam ilk 45 dakikada ortalık yanacak