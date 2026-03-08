Sürat patenci İlyas Karadağ, Avrupa Kupası'nda 2 altın 1 gümüş madalya kazandı

Sürat pateni (short track) milli sporcusu İlyas Karadağ, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda 2 altın 1 gümüş madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum TOHM sporcusu İlyas Karadağ, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Kupası Finali'nde yer aldı.

İlyas Karadağ, 1500 metrede birinci, 500 metrede ikinci, genel klasmanda da birincilik ile toplam 2 altın, 1 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Short Track Avrupa Kupası Finallerinde yarışan sporcumuz İlyas Karadağ 25 sporcunun katılım sağladığı Junior C erkekler kategorisinde tüm mesafeler toplamında birincilik elde etmiştir. Sporcumuzu tebrik ederiz." ifadelerine yer verdi.