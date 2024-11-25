İlyas Karadağ Bulgaristan'da Madalyaları Topladı

Sürat Pateni Milli Sporcusu İlyas Karadağ Bulgaristan'da yapılan yarışlarda adeta madalyaları topladı.

23-24 Kasım 2024 tarihleri arasında Bulgaristan Sofya şehrinde yapılan İSU takviminde bulunan ve Danubia Serisinin 2. Yarışı olan Sofia Open yarışmasında Milli ve TOHM sporcusu İlyas Karadağ; Junior C kategorisinde; 1500 m altın madalya, 500 m altın madalya, 1000 m 1. altın madalya, CD boys bayrak yarışında altın madalya, Gender Mix bayrak yarışında altın madalya ve ABC bayrak yarışında 2. gümüş madalya, toplam 5 altın 1 gümüş madalya kazandı.

İlyas Karadağ'ın ailesi çocukları ile gurur duyduklarını belirterek, " Emeği geçen Antrenörleri Artur Sultangaliyev'e, Burak Akar'a ve Mükerrem Deniz e teşekkür ediyoruz." dedi. - ERZURUM