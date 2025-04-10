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İlkin Aydın'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı

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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde düzenlenen seremonide Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılını kutlayan pankartı tutmadı. Aydın'ın ardından Vakıfbank kaptanı Zehra Güneş ile Eczacıbaşı forması giyen Naz Aydemir Akyol ve Simge Aköz'ün de aynı pankartı tutmadıkları görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan boykot çağrılarına birçok sanatçı ve sporcu destek vermiş, bunlardan biri de Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın olmuştu.

İlkin Aydın'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı

POLİS HAFTASIYLA İLGİLİ PANKARTI TUTMADI

Sultanlar Ligi Play-Off Yarı Finali'nde Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanan kritik karşılaşmada dikkat çeken bir an yaşanmıştı. Mücadele öncesi gerçekleştirilen seremoniye iki takım Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı için hazırlanan pankartla çıkmış, ancak Galatasaray Daikin kaptanı İlkin Aydın'ın bu pankartı tutmadığı görülmüştü.

İlkin Aydın'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı

3 VOLEYBOLCU DAHA AYNI TAVRI SERGİLEDİ

Bu görüntünün ardından benzer bir durum Sultanlar Ligi Play-Off Yarı Finali'nin bir diğer eşleşmesi olan VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmasında da yaşandı. Vakıfbank kaptanı Zehra Güneş ile Eczacıbaşı forması giyen Naz Aydemir Akyol ve Simge Aköz'ün mücadele öncesindeki seremonide aynı pankartı tutmadıkları görüldü.

İlkin Aydın'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı

İlkin Aydın'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı

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İlkin Aydın'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıCan Reno:

milli takımdan men edilsinler

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMuratklctr:

Devlet artık bu densizlere gücünü göstermeli. Formalarını giydikleri takımlarada aynı belediyelerden vergi borçlarını istedikleri gibi derhal borçları ödemeleri istenmeli ve icra gönderilmeli.

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Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıVolkan Şahin:

helal olsun hepsine gerçek Türk ve Türkçüler seviyoruz sizi

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Yorum Beğenme22
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Haber Yorumlarıyasarkartal1970:

Çoğunluk tutmuş azınlığın önemi yok

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Haber YorumlarıDağıstan:

Sevdiremediniz gitti kendinizi...

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Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

bu bebeklerin ilacı belli sabahaaaa kadarrrrrrrr ……

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