İlkay Gündoğan'dan sert tepki: Futboldan anlamıyorlar

Süper Lig devi Galatasaray'da mücadele eden İlkay Gündoğan, Bayer Leverkusen'den Liverpool'a transfer olan ancak şu ana kadar beklentileri karşılayamaması nedeniyle performansıyla eleştirilen Florian Wirtz'e destek verdi.

'ONUN SUÇU YOK!'

Alman basınından Bild'e açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan, "Florian Wirtz için ödenen 125 milyon euro'luk yüksek transfer bedeli nedeniyle, İngiltere'de çok hızlı bir şekilde gürültülü bir ortam oluşabileceği belliydi, maalesef bu işin mekanizması artık böyle. Bonservisinin bu kadar pahalı olmasında onun hiçbir suçu yok. Yine de ondan çok şey beklenildiği anlaşılablir. Ancak tüm turnuvalar genelinde, Premier Lig'de Florian'dan daha fazla şans yaratan bir oyuncu olmadığını okudum. Burada analizlerin daha derinlemesine olmasını ve sadece gol ile asist sayılarına bakılmamasını isterdim." dedi.

"FUTBOLDAN ANLAMIYORLAR"

Alman yıldız Wirtz'e destek veren İlkay Gündoğan, "Florian Wirtz'in şimdiden başarısız bir transfer olduğunu söylemek çok abartılı. Wirtz'in olağanüstü kalitesini görmeyenler, futboldan pek anlamıyorlar demektir. Gol ve asistlerin çok yakında geleceğine eminim." ifadelerini kullandı.

"BU KONUDA ŞÜPHEM YOK'

Wirtz'in içinde bulunduğu durumdan çıkacağını savunan İlkay, "Florian Wirtz'i muazzam yeteneği ile birlikte bu aşamayı atlatacak bir insan olarak görüyorum. Bu, Alman Milli Takımı için de son derece önemli olacaktır. Bu konuda bir şüphem yok, sadece zaman meselesi olduğunu düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

LIVERPOOL PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool'da 10 maça çıkan 22 yaşındaki Wirtz, bu maçlarda 1 asist yaptı. Yıldız ismin piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösteriliyor.