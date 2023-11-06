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İlk takımını Süper Lig'de çalıştıran Farioli, Fransa'da tarih yazıyor! PSG'den liderliği aldılar

Fransa Ligue 1'de Nice, sahasında Rennes'i 2-0 mağlup etti. İlk hocalık deneyimini Türkiye'de Fatih Karagümrük'te yapan ardından da Alanyaspor'u çalıştıran Farioli'nin Nice'i bu sonuçla PSG'yi geçerek yeniden liderliğe oturdu.