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İlk Hafta Maçı 1-1 Beraberlikle Sona Erdi

İlk Hafta Maçı 1-1 Beraberlikle Sona Erdi
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Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi Play Off 2. Hafta maçında Kayserispor ile Som Zaferspor 1-1 berabere kaldı. Müsabaka, karşılıklı atılan gollerle noktalandı.

Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi Play Off 2. Hafta maçında Kayserispor ile Som Zaferspor karşılaştı. Müsabaka karşılıklı atılan goller ile 1-1 sona erdi.

Stat: Sümer

Hakemler: Yasin Emre Ceylan, Sinem Özpınar, Alihan Çirkin

Kayserispor FK: Damla Kasap, Manuela Sinmi, Mine Okaytu, Bahar Özen, Elmas Karakaya, Gluayde Weladji, Ayşegül Aydın, Elanur Çıkılı, Otendeka Laki, Elvin Kılınç, Saniye Aslan

Soma Zaferspor: Melis Güneş, Ceren Özkan, Tuana Demirbaş, Dilek Eroktay, Sertap Ayçiçek, Zehra Yılmaz, Meltem Uygeç, Ela Tong, Hayat Karataş, Sudenil Gündüz, Fautina Akpo

Goller: Elvin Kılınç Dk.14 (Kayserispor FK), Fautina Akpo (Soma Zaferspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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