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Karşıyaka, Altay Derbisini 2-1 Kazandı

Karşıyaka, Altay Derbisini 2-1 Kazandı
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki sezonun ikinci haftasında rakip olacak İzmir'in ezeli rakipleri Karşıyaka ve Altay'ın lig öncesi oynadığı ilk derbiyi yeşil-kırmızılı ekip kazandı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki sezonun ikinci haftasında rakip olacak İzmir'in ezeli rakipleri Karşıyaka ve Altay'ın lig öncesi oynadığı ilk derbiyi yeşil-kırmızılı ekip kazandı. İki ekip sezon öncesi Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki özel maçta karşı karşıya geldi. Karşıyaka, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. İzmir ekibinin gollerini İstanbulspor'dan transfer edilen pivot santrfor Eren Arda Şan ve altyapıdan sezon öncesi A takım kadrosuna dahil edilen 17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Bartu attı. Transfer yasağı nedeniyle 5 yıldır kadrosunu takviye edemeyen, tecrübeli aslarını da kaybederek tamamen altyapı oyuncularına sarılan Altay'ın tek golü Arif Yanarlı'dan geldi.

Özel derbiyi yönetimlerin yanı sıra TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata da izledi. Aslanata maç sonrası iki takım futbolcularıyla birlikte dostluk fotoğrafı çektirdi. Sezon öncesi 11 transfer yaparak Yılmaz Ceylan, Mahmut Şat, Gökdeniz Tandoğan, Emircan Aytekin, Mevlüt Kaymak, Veysel Karani Ünal, Tuğran Burak Tuğ, Eren Arda Şan, Fatih Taşdelen, Yiğit Evin, Yasir Boz'u kadrosuna katan Karşıyaka ilk yarıda yedeklerle, ikinci yarıda ise as kadrosuyla sahada yer aldı. Yeşil-kırmızılı ekip transfer yasağı henüz açılmadığı için transferde aldığı oyuncuları resmen açıklamamasına rağmen forma numaraları da belli oldu. Yeni transferlerden Yılmaz Ceylan 13, Veysel Karani 70, yuvaya dönen Fatih Taşdelen 99 numaralı formayı giyecek.

LİGDE 12 EYLÜL'DE RAKİPLER

Ligde ilk yarı programı da belli oldu. Karşıyaka sezonu 6 Mayıs'ta Etimesgut Belediyespor deplasmanında, Altay ise aynı gün evi Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Denizli İdman Yurdu önünde açacak. Aynı stadı kullanan iki takımın rakip olacağı ikinci haftadaki İzmir derbisi 12 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Alsancak Stadı'nda Karşıyaka'nın ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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