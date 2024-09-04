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İlk sözleri her şeyi anlatıyor! Osimhen'den çok konuşulacak transfer itirafı

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Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, transferinin duyurulmasının ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıları tercih ederken zorlanmadığını belirten Osimhen, Havalimanındaki karşılama için sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür ederek, "Elimden geleni yapacağım ve tamamıyla kendimi size adayacağım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı yeni transferi Victor Osimhen, transferinin resmiyet kazanmasının ardından kulüp kanalına konuştu.Havalimanındaki karşılama için sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür eden Osimhen, "Elimden geleni yapacağım ve tamamıyla kendimi size adayacağım" dedi.

"BENİM İÇİN KOLAY BİR KARAR OLDU"

Osimhen'in açıklamaları şu şekilde;

" Galatasaray'ın ilgisini duyduğumda benim için kolay bir karardı. Galatasaray'ın ne kadar büyük ve aile gibi hissettiren bir kulüp olduğunu biliyordum. İnanılmaz taraftarı da vardı. Onyekuru da benim arkadaşım. Kulübün, taraftarın ve buradaki insanların ne kadar harika olduğunu söyledi. Benim için kolay bir karar oldu. Havalimanında da beni çok heyecanlı karşıladılar. Bundan dolayı da mutluluk yaşadım. Onlar için elimden geleni yapmak istiyorum. İlk maçımı heyecanla bekliyorum. Bu proje için heyecanlıyım.

İlk sözleri her şeyi anlatıyor! Osimhen'den çok konuşulacak transfer itirafı

MERTENS SÖZLERİ

İtalya'ya ilk gittiğimde de bana çok destek oldu. Benim için bir ağabey gibiydi, sürekli yanımdaydı. Çok saygı duyduğum bir isim. Tekrardan takım arkadaşım olacağı için heyecanlıyım. Diğer takım arkadaşlarımla da hemen tanışmak istiyorum.

"MAÇLARI İZLİYORDUM"

Mertens buraya geldiğinden bu yana Galatasaray'ın maçlarını izliyordum. Gol attıkları zaman, kazandıkları zaman taraftarların etkileşimleri de heyecan vericiydi. Şimdi de taraftarlarımızın her golden sonra beni destekleyeceklerini ümit ediyorum ve heyecanla bekliyorum.

"KENDİMİ GALATASARAY'A ADAYACAĞIM"

Havalimanındaki karşıladığını için teşekkür ederim, harika bir karşılamaydı. Elimden geleni yapacağım ve tamamıyla kendimi size adayacağım."

İlk sözleri her şeyi anlatıyor! Osimhen'den çok konuşulacak transfer itirafı

DURSUN ÖZBEK: TÜRK SPORU VE GALATASARAY İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR TRANSFER

Nijeryalı golcünün transferiyle ilgili konuşan sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek de "Victor, çok önemli bir transfer Türk sporu ve Galatasaray için. Avrupa'daki mücadelemiz ve 5. yıldız hedefimiz için beklentimiz çok yüksek. Bunu vereceğinden de eminim. Bir Galatasaraylı olarak böyle bir futbolcunun takımımızda olması herkesi memnun ediyor. Ben kendisine başarılar diliyorum. İnşallah bu seneki mücadelemizde bize büyük katkı verecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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