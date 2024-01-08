İlhan Palut, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri 2023" fotoğraf oylamasına katıldı.

Palut, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Deneyimli teknik adam oylamada, "Spor" kategorisinde Eren Bozkurt'un "Olimpik burgu" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Burak Akbulut'un "Boğanın öfkesi", "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı", Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev" ve Osmancan Gürdoğan'ın "Akıncı ve Dolunay" başlıklı fotoğrafına oy veren Palut, " Gazze : Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş", Deprem: Umut" kategorisinde ise Halil Fidan'ın "Bekleyiş" başlıklı karelerini seçti.

Palut, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, Türkiye ve dünyada zor bir yılın geride kaldığı söyledi.

Kategorileri gözden geçirdiği zaman kimi fotoğraflarda gerçekten çok duygulandığını dile getiren Palut, "Özellikle deprem ile ilgili fotoğraflar, Gazze'deki insanlık dramı ile alakalı fotoğraflar ile Ukrayna'daki acı görüntüleri de katabiliriz. İnsanlık adına çok zor olaylar yaşandı ve bunun fotoğraflarını tekrar görmek gerçekten duygu dolu anlardı." dedi.

Spor kategorisinde Çaykur Rizespor Teknik Direktörü olarak görev yaptığı Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü mücadelesinde Emin Sansar'ın hakem Halil Umut Meler'in yumruklandığı "Yumruk" başlıklı fotoğrafına oy vermediğine değinen Palut, şu değerlendirmede bulundu:

"İnsanların yaşadığı çok büyük acılar var. Futbolda da unutmamız gereken, gerçekten içimizi acıtan olaylar oldu. Özellikle futbolumuzda bizim mesleğimizde yeni yılı birbirimize saygı çerçevesinde geçireceğiz. Yeni yıl inşallah başarılarımızı kutladığımız, başarılarına saygı duyduğumuz, onların başarılarını kutladığı fotoğrafları beğendiğimiz bir yıl olur. Özellikle Türk sporu adına yeni yılda bunu diliyorum."