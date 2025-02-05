MHP'den Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına yanıt

Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına jet yanıt
İmamoğlu mu, Yavaş mı? Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması

Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması
Eski ABD Başkanı Joe Biden'dan sürpriz kariyer hamlesi! Trump'ın da diline düştü

Trump'ın da diline düştü! Joe Biden'dan sürpriz kariyer hamlesi
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Trump'ın Gazze planına sert tepki

Trump'ın Gazze planına Hakan Fidan'dan zehir zemberek yanıt!

İlhan Palut: Son Maçta 3 Puan Almaktan Başka Çaremiz Yok

İlhan Palut: Son Maçta 3 Puan Almaktan Başka Çaremiz Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ankaragücü ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından önemli açıklamalarda bulunarak, son maçta kesinlikle 3 puan almaları gerektiğini vurguladı. Palut, kupada devam edebilmek için mücadelelerinin önemine dikkat çekti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim son maçta 3 puan almaktan başka bir çaremiz yok. Onun dışındaki hesaplamaların bizimle bir alakası yok" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Kupada devam edebilmek için son grup maçında sahadan 3 puanla ayrılmak zorunda olduklarının altını çizen Palut, "İlk maçı kaybetmiştik. Umudumuzu son maça taşıyabilmemiz için bu maçı kazanmamız lazımdı. Maçın ilk yarısına baktığımız zaman erkenden 2 gol bulduk. Çok daha fazlasını atabilirdik. İkinci yarı Ankaragücü'nün direnci arttı. Hücum girişimlerimiz yine oldu ama ilk yarıdaki kadar etkili değildik. Sonlara doğru kornerden bir gol yedik. Skoru nasıl arttırabiliriz diye düşünürken maçı bitirme telaşımız oldu. Artık son maçlara kaldık. Bizim son maçta 3 puan almaktan başka bir çaremiz yok. Onun dışındaki hesaplamaların bizimle bir alakası yok. Son maçta mücadelemizi vereceğiz ve ortaya çıkan tabloyu da hep beraber göreceğiz" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

"Gazze'yi devralacağız" deyip Filistinliler için 2 ülkeyi işaret etti
img

Ara sokaktaki kafede çayın fiyatını görenler gözlerine inanamıyor
img

12 saatte 120 santimetre kar yağdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağışı yurdu esir aldı, 14 ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı yurdu esir aldı! 14 ilde okullar tatil edildi
Ferdi Tayfur'un vasiyetinde yer almayan kızı Tuğçe Tayfur isyan etti

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, kızı Tuğçe Tayfur isyan etti
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı

Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.