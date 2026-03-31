Haberler

İlhan Palut: Samsun'a gidip en üst seviyede mücadele edeceğiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Samsunspor maçı hazırlıklarının başladığını belirtti. Palut, Samsunspor'un güçlü bir takım olduğunu ve her maçın önemine vurgu yaptı.

KONYASPOR Teknik Direktörü İlhan Palut, "Samsunspor maçının hazırlıklarına yeniden başladık. Samsunspor, geçen sezon olduğu gibi bu sezona da iyi başladı ve Avrupa kupalarında da başarılı bir performans sergiledi. Mücadeleci ve iyi bir takım. Sakat oyuncularının dönmesiyle kadro seçenekleri de artmış durumda. Açıkçası hangi maç olursa olsun aynı şeyi söylerdim. Her maç önemli, her puan çok değerli. Samsun'a gidip en üst seviyede mücadele edeceğiz. Amacımız, çok ihtiyacımız olan puan ya da puanları alarak dönmek" dedi.

Süper Ligin 28'inci haftasında Samsunspor'a konuk olacak Konyaspor, çalışmalarını Kayacık Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesi kameralar karşısına geçen yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü İlhan Palut, "Takımda dört milli oyuncumuz bulunuyor. Bu oyuncular milli görevleri nedeniyle antrenmanlara katılamadı. Ayrıca Morten'in tedavisi milli aradan itibaren devam ediyor. O da şu an çalışmalarda yer alamıyor ancak önümüzdeki günlerde durumuna göre takıma katılmasını bekliyoruz. Kramer'in ise sağlık ekibiyle birlikte yüklenme ve dinlenme dengesi dikkatle yürütülüyor. Şu an için büyük bir sorun yok, süreci kontrollü şekilde ilerletiyoruz" şeklinde konuştu.

'HER MAÇ, HER PUAN ÖNEMLİ'

Palut sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün itibarıyla Samsunspor maçının hazırlıklarına yeniden başladık. Samsunspor, geçen sezon olduğu gibi bu sezona da iyi başladı ve Avrupa kupalarında da başarılı bir performans sergiledi. Mücadeleci ve iyi bir takım, ayrıca sakat oyuncularının dönmesiyle kadro seçenekleri de artmış durumda. Açıkçası hangi maç olursa olsun aynı şeyi söylerdim her maç önemli, her puan çok değerli. Samsun'a gidip en üst seviyede mücadele edeceğiz. Amacımız; çok ihtiyacımız olan puan ya da puanları alarak dönmek. Takımı tanıma sürecimiz devam ediyor, bu süreç hiçbir zaman tamamen bitmez. Her gün yeni şeyler öğreniyoruz, yeni detaylar görüyoruz. Ancak şu an ligdeki durum ortada. Öncelikli hedefimiz bir an önce gerekli puanları alıp alt sıralarla aramızdaki bağı koparmak. Bunu başardıktan sonra daha net planlamalar yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz. Üzerimizdeki baskıyı da bu şekilde azaltmayı hedefliyoruz"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

