Üye Girişi
Haberler
Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti

Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi

Katil de kurbanlar da yan yana

İlhan Palut: Fenerbahçe Maçına Doğru Hazırlıklarımız Devam Ediyor

İlhan Palut: Fenerbahçe Maçına Doğru Hazırlıklarımız Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi takımın durumunu ve olası değişiklikleri değerlendirdi. Palut, transfer arayışlarının da sürdüğünü belirtti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, takımın mevcut durumu ve maç performansına göre değişiklikler yaptıklarını söyleyerek, "Her şeyi de sil baştan yapabileceğimiz bir takımımız yok. Elimizdeki oyuncular ve özellikleri belli" dedi.

Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Hafta sonu da yine bir deplasman, zor bir deplasman. Fenerbahçe maçına gideceğiz. Hafta içi hazırlanacağız, çalışmalarımızı yapacağız ve çıkıp oynayacağız. Taraftara da söyleyeceğim aynı, hafta içi çalışacağız, hafta sonu Fenerbahçe maçında sahaya çıkıp oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"Elimizdeki oyuncular ve özellikleri belli"

Takımda çok değişiklik yapma şanslarının olmadığına dikkat çeken İlhan Palut, "Tabii ki takımın mevcut durumuna göre, son maç performanslarına göre bazı değişiklikler düşünüyoruz. Bu sadece oyuncu anlamında olmuyor, antrenman şekilleri anlamında, antrenman yoğunluğu anlamında, defansif sıkıntılar yaşadığımız anlarda daha çok defansif antrenmanlar, gol bölgesinde kısırlık hissettiğimiz anlarda belki yoğunlaştığımız yerler orası olabiliyor. Ama her şeyi de sil baştan yapabileceğimiz bir takımımız yok. Elimizdeki oyuncular ve özellikleri belli. 'Burası kötü gidiyor, haydi her şeyi yeniden yapalım. Siz geride kalın hepiniz, yeni arkadaşların hepsi girsin içeriye' gibi bir lüksümüz de yok. Özetle; kötü giden periyotlarda saptamalarımız neyse biz buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Dönem dönem teknik adamın da antrenman içerisindeki tavrı duruma göre değişebiliyor. Bazen daha sert oluyorsunuz, bazen oyuncuların belki zaten yoğun baskı altındalar onlara daha yakın, daha ikili ilişkileri yükselterek devam ediyorsunuz. Çalışmalarımızda mod değişebiliyor" şeklinde konuştu.

"Aramızdan ayrılacak oyuncular bizim beklediğimiz sayıdan daha fazla olabilir"

Transfer noktasında kanat oyuncusu arayışı içerisinde olduklarını dile getiren Palut, "Samet'i transfer ettik. Bir de hücum bölgesine transfer yapmak istiyoruz. Daha çok hücumun neresi diye soracak olursanız; kanat oynayabilecek, belki dönem dönemde 10 numarada görev yapabilecek bir oyuncu profili arıyoruz. Bir ofansif oyuncu aldığımız zaman hücumu değişik lokasyonlarda şekillendirebileceğiz. Şu an için ana hedefimiz bir kanat oyuncusuyla takımımızı desteklemek. Tabii ki transfer bir süreç, ihtiyaçlarımız belirebilir yeniden. İhtiyaçlarımızı biliyoruz ama bu transfer dönemi varken, bunu da halledelim diyebiliriz. Belki de aramızdan ayrılacak oyuncular bizim beklediğimiz sayıdan daha fazla olabilir ve bu noktada da burayı telafi etme adına transfer yapabiliriz" diyekonuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Fenomenden çok konuşulacak itiraflar
img

Katil de kurbanlar da yan yana
img

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın

İstanbullulara kritik uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia

"Ağzından aktarıyorum" diyen Özel'den kabineyi karıştıracak iddia
Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
Protestolarla yangın yerine dönen Sırbistan'da Başbakan Vucevic istifa etti

15 kişinin öldüğü facia sonrası başlayan protestolar başbakan devirdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.