ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Yelken Şampiyonası'na Bodrum'da 184 sporcu katılıyor

ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Yelken Şampiyonası'na Bodrum'da 184 sporcu katılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Yelken Şampiyonası, Muğla Bodrum'da Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesinin ev sahipliğinde başladı. 39 ülkeden 184 sporcunun katıldığı organizasyon 16 Ekim'e kadar sürerken yelkenciler ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında derece için mücadele edecek.
ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Yelken Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.
Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyona, uluslararası alanda önemli yelkencileri bir araya getirdi.
Organizasyona, aralarında geçen yılın dünya ve Avrupa şampiyonlarının da bulunduğu 39 ülkeden 184 sporcu katılıyor.
16 Ekim'e kadar sürecek organizasyonda yelkenciler, ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında dereceye girebilmek için mücadele edecek.
Kaynak: AA